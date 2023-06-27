В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик: что известно к вечеру 27 июня

Мальчика нигде не могут найти
Добровольцы, силовики и поисковый отряд «ЛизаАлерт» второй день пытается найти шестилетнего мальчика Далера Бобиева. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. URA.RU подготовило краткую историю произошедшего.
- О пропаже шестилетнего Далера стало известно днем 26 июня. Мальчик был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах кроссовки.
- Вечером этого же дня сотрудники Следственного комитета по Свердловской области подключились к поискам пропавшего ребенка. Вместе с ними Екатеринбург прочесывают добровольцы и кинологи из Челябинска.
- В 02:20 волонтер отряда «Прорыв» сообщили, что заметил мальчика, сидящего посреди дороги, но, заметив патрульный автомобиль, он сбежал. Местность осмотрели, но ребенка не нашли. Затем на место прибыли сотрудники ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу и следственно-оперативная группа совместно с кинологом и собакой. Пес взял след, который вскоре вывел поисковую группу к проезжей части, где след оборвался.
- По словам подруги опекуна мальчика, он страдает психическим расстройством. У него нарушена терморегуляция, он откликается на любые имена и не в первый раз сбежал из дома.
- Далера опекали с двух лет, но решили передать его в соцучреждение из-за его поведения: оно стало опасным для него самого. Вероника Наумова, которая опекает юного екатеринбуржца, готовила документы, но мальчик пропал.
- По словам бывшего воспитанника Наумовой, она запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде.
- Добровольцы и волонтеры расклеили более 500 ориентировок и вышли на патруль маршрутов общественного транспорта. Также они обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, а полиция помогла проверить записи уличных видеокамер.
- С помощью беспилотников свердловские специалисты МЧС России обследовали городской лесопарк. На его территории мальчик не обнаружен. Также водолазы проверили водоем на Вторчермете, но и там поиски оказались безуспешны.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи шестилетнего Далера Бобиева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил докладывать о том, как продвигаются поиски мальчика.
- В полиции заявили, что будут искать ребенка, пока не найдут. Для этого привлекли около 300 полицейских Екатеринбурга.
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