Около 300 полицейских Екатеринбурга задействованы в поисках шестилетнего Далера Бобиева, которого не могут найти вторые сутки. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
«Все наряды полиции Екатеринбурга мобилизованы на поиск шестилетнего Далера Бобиева. Гарнизон екатеринбургской полиции продолжает поиски пропавшего шестилетнего мальчика. Отрабатываются все возможные варианты местонахождения, значительно расширен круг поисковой операции», — рассказали в пресс-службе.
В поиске участвуют служебные собаки, обученные работе по следу, а начальник городского УМВД Максим Метелица взял дело на контроль. «Поиски будут вестись до тех пор, пока ребенок не будет найден», — ответили в ведомстве.
Шестилетний Далер Бобиев потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге, он страдает психическим расстройством. Добровольцы уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, а полиция проверила записи уличных видеокамер. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи ребенка.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.