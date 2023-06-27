Пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева вышли искать 990 добровольцев

28 июня 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Мальчика ищут с 26 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на поиски пропавшего шестилетнего Далера Бобиева вышли более 990 человек. Они объединились в чате в мессенджере в соцсети «ВКонтакте», развернули штаб и обмениваются данными по поискам ребенка. Им помогают волонтеры из отрядов «Лиза Алерт», «Прорыв» и местные силовики. Добровольцы ищут мальчика с 26 июня. По предположению силовиков, он ушел из квартиры утром, раньше 07:00. В поисках Далера участвуют не только жители Екатеринбурга, но и из близлежащих городов, к примеру, из Верхней Пышмы. Мальчика ищут на Вторчермете, добровольцы прочесывают подвалы, заброшенные здания, детские сады, площадки и скверы. Далер Бобиев страдает психическим расстройством. Он откликается на имя Костя и якобы общается с воображаемым другом. По одной из версий, именно из-за голосов в голове мальчик и сбежал. Также в соцсетях екатеринбуржцы в течение дня писали, что видели несовершеннолетнего похожего на Далера. Так, одна девушка сообщила, что видела ребенка в автобусе №91. По ее словам, он сидел с девушкой. Они вышли на остановке «Самоцветный бульвар». Также похожего мальчика видели на детской площадке. Сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт» и «Прорыва» не подтверждали версии людей. Напротив, спасатели из отряда «Лиза Алерт» призвали свердловчан оставить домыслы при себе. «Убедительная просьба, свои домыслы и предположения не писать, могут теряться важные свидетельства, кто готов помочь в поиске, приезжайте в штаб», — написали волонтеры в соцсетях. О пропаже Далера Бобиева стало известно днем 26 июня. Его ищут все наряды местной полиции, сотрудники Следственного комитета и волонтеры с добровольцами. За поисками мальчика начал следить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Опекуна Бобиева обвинили в плохом обращении с мальчиком. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», как сообщают в ведомстве, это стандартная процедура. URA.RU собрало всю актуальную информацию о пропаже ребенка в одном материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на поиски пропавшего шестилетнего Далера Бобиева вышли более 990 человек. Они объединились в чате в мессенджере в соцсети «ВКонтакте», развернули штаб и обмениваются данными по поискам ребенка. Им помогают волонтеры из отрядов «Лиза Алерт», «Прорыв» и местные силовики. Добровольцы ищут мальчика с 26 июня. По предположению силовиков, он ушел из квартиры утром, раньше 07:00. В поисках Далера участвуют не только жители Екатеринбурга, но и из близлежащих городов, к примеру, из Верхней Пышмы. Мальчика ищут на Вторчермете, добровольцы прочесывают подвалы, заброшенные здания, детские сады, площадки и скверы. Далер Бобиев страдает психическим расстройством. Он откликается на имя Костя и якобы общается с воображаемым другом. По одной из версий, именно из-за голосов в голове мальчик и сбежал. Также в соцсетях екатеринбуржцы в течение дня писали, что видели несовершеннолетнего похожего на Далера. Так, одна девушка сообщила, что видела ребенка в автобусе №91. По ее словам, он сидел с девушкой. Они вышли на остановке «Самоцветный бульвар». Также похожего мальчика видели на детской площадке. Сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт» и «Прорыва» не подтверждали версии людей. Напротив, спасатели из отряда «Лиза Алерт» призвали свердловчан оставить домыслы при себе. «Убедительная просьба, свои домыслы и предположения не писать, могут теряться важные свидетельства, кто готов помочь в поиске, приезжайте в штаб», — написали волонтеры в соцсетях. О пропаже Далера Бобиева стало известно днем 26 июня. Его ищут все наряды местной полиции, сотрудники Следственного комитета и волонтеры с добровольцами. За поисками мальчика начал следить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Опекуна Бобиева обвинили в плохом обращении с мальчиком. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», как сообщают в ведомстве, это стандартная процедура. URA.RU собрало всю актуальную информацию о пропаже ребенка в одном материале.