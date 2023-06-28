«Ведомости»: Россия обзаведется первым заводом для отечественных смартфонов

GS Group откроет завод по производству российских смартфонов Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

GS Group собирается запустить первый в России завод, который будет разрабатывать и собирать отечественные смартфоны. Об этом сообщил источник.

«Холдинг GS Group планирует запустить первый в РФ ODM-завод (Original Design Manufacturer), где будут собирать отечественные смартфоны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В компании заявили, что также будут собирать ноутбуки и планшеты.

Производство планируют запустить до конца текущего года. Также, по словам источника, компания GS Group планирует показать образцы отечественной техники на международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Потенциальными заказчиками GS Group могут быть все российские компании.

Ранее сообщалось, что компания F+ tech создала первый смартфон российского производства. Он набрал 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности».