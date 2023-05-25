В реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон 26 мая 2023 в 03:28 Размер текста - 17 + В реестр попадают гаджеты, набравшие необходимое количество баллов по шкале «отечественности» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания F+ tech создала первый смартфон российского производства, набравший 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Соответствующая запись появилась в реестре Минпромторга 25 мая. «Компания F+ tech подтвердила свое производство на территории России и ее промышленный защищенный смартфон включен в реестр [Минпромторга]», — сообщили в ведомстве изданию « Ведомости ». Уточняется, что для сохранения места в реестре, в следующем году производителю необходимо увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти экспертизу. Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов. Нахождение в реестре дает для производителей доступ к рынку госзакупок и приоритет в торгах перед импортными аналогами. Подобные преференции позволят принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в компании с госучастием. Ранее сообщалось, что производители российских смартфонов нашли способ обойти ограничения Google. Чтобы получать новые лицензии и обновления, они стали классифицировать свою продукцию как международную. Компания F+ tech создала первый смартфон российского производства, набравший 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Соответствующая запись появилась в реестре Минпромторга 25 мая. «Компания F+ tech подтвердила свое производство на территории России и ее промышленный защищенный смартфон включен в реестр [Минпромторга]», — сообщили в ведомстве изданию «Ведомости». Уточняется, что для сохранения места в реестре, в следующем году производителю необходимо увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти экспертизу. Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов. Нахождение в реестре дает для производителей доступ к рынку госзакупок и приоритет в торгах перед импортными аналогами. Подобные преференции позволят принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в компании с госучастием. Ранее сообщалось, что производители российских смартфонов нашли способ обойти ограничения Google. Чтобы получать новые лицензии и обновления, они стали классифицировать свою продукцию как международную. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям