25 мая 2023

В реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

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В реестр попадают гаджеты, набравшие необходимое количество баллов по шкале «отечественности» Фото:

Компания F+ tech создала первый смартфон российского производства, набравший 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Соответствующая запись появилась в реестре Минпромторга 25 мая.

«Компания F+ tech подтвердила свое производство на территории России и ее промышленный защищенный смартфон включен в реестр [Минпромторга]», — сообщили в ведомстве изданию «Ведомости». Уточняется, что для сохранения места в реестре, в следующем году производителю необходимо увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти экспертизу. Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов.

Нахождение в реестре дает для производителей доступ к рынку госзакупок и приоритет в торгах перед импортными аналогами. Подобные преференции позволят принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в компании с госучастием.

Ранее сообщалось, что производители российских смартфонов нашли способ обойти ограничения Google. Чтобы получать новые лицензии и обновления, они стали классифицировать свою продукцию как международную.

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Компания F+ tech создала первый смартфон российского производства, набравший 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Соответствующая запись появилась в реестре Минпромторга 25 мая. «Компания F+ tech подтвердила свое производство на территории России и ее промышленный защищенный смартфон включен в реестр [Минпромторга]», — сообщили в ведомстве изданию «Ведомости». Уточняется, что для сохранения места в реестре, в следующем году производителю необходимо увеличить локализацию производства смартфона и повторно пройти экспертизу. Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов. Нахождение в реестре дает для производителей доступ к рынку госзакупок и приоритет в торгах перед импортными аналогами. Подобные преференции позволят принимать участие в конкурсах и поставлять смартфон в госсектор и в компании с госучастием. Ранее сообщалось, что производители российских смартфонов нашли способ обойти ограничения Google. Чтобы получать новые лицензии и обновления, они стали классифицировать свою продукцию как международную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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