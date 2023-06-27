В Сургуте жене участника СВО отказали в бесплатных похоронах мужа

28 июня 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

За могилу на кладбище требуют 15 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте жене добровольца СВО отказали в бесплатном захоронении мужа, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «Муж погиб на Украине. В морге СОКБ нам бесплатно предоставили гроб и все необходимое для похорон. Даже катафалк был бесплатным. Но вот на сургутском кладбище муниципальная компания „Ритуал“ потребовала за копку могилы 15 тысяч рублей. Без оплаты копать оказывались», — сообщила женщина. Также сургутянка добавила, что с данной проблемой сталкиваются практически все родственники погибших. «У меня были деньги, и я заплатила. А есть же те, у кого нет их. И что им на улицу выбросить тело? Самостоятельно копать могилу не дают, сразу деньги просят», — задается вопросом женщина. В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что по данной ситуации уже было разбирательство. Женщине возместили все затраты после вмешательства администрации. Что же касается других жителей, то сейчас идет работа, чтобы проблемы с похоронами больше не возникали. «Затраты на погребение, которые объективно существуют, возмещаются в обязательном порядке Министерством обороны РФ. Вместе с тем в городе приняты решения и уже идет работа по изменению порядка, чтобы не возмещать в виде компенсации, а чтобы изначально у родственников эти затраты не возникали. Но это связано с изменением нормативных документов, поэтому, к сожалению, потребуется время», — сообщили в мэрии. Также в администрации добавили, что родственники или друзья погибшего могут выкопать могилу самостоятельно, и это не запрещено. «По согласованию с МКУ „Ритуал“ могут выполнить и родственники самостоятельно. В штате МКУ „Ритуал“ нет сотрудников, занимающихся копкой могил. Эту работу выполняют специализированные подрядные бригады», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участникам СВО бесплатно выдадут земельные участки. Инициатива была одобрена на заседании правительства Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте жене добровольца СВО отказали в бесплатном захоронении мужа, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «Муж погиб на Украине. В морге СОКБ нам бесплатно предоставили гроб и все необходимое для похорон. Даже катафалк был бесплатным. Но вот на сургутском кладбище муниципальная компания „Ритуал“ потребовала за копку могилы 15 тысяч рублей. Без оплаты копать оказывались», — сообщила женщина. Также сургутянка добавила, что с данной проблемой сталкиваются практически все родственники погибших. «У меня были деньги, и я заплатила. А есть же те, у кого нет их. И что им на улицу выбросить тело? Самостоятельно копать могилу не дают, сразу деньги просят», — задается вопросом женщина. В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что по данной ситуации уже было разбирательство. Женщине возместили все затраты после вмешательства администрации. Что же касается других жителей, то сейчас идет работа, чтобы проблемы с похоронами больше не возникали. «Затраты на погребение, которые объективно существуют, возмещаются в обязательном порядке Министерством обороны РФ. Вместе с тем в городе приняты решения и уже идет работа по изменению порядка, чтобы не возмещать в виде компенсации, а чтобы изначально у родственников эти затраты не возникали. Но это связано с изменением нормативных документов, поэтому, к сожалению, потребуется время», — сообщили в мэрии. Также в администрации добавили, что родственники или друзья погибшего могут выкопать могилу самостоятельно, и это не запрещено. «По согласованию с МКУ „Ритуал“ могут выполнить и родственники самостоятельно. В штате МКУ „Ритуал“ нет сотрудников, занимающихся копкой могил. Эту работу выполняют специализированные подрядные бригады», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участникам СВО бесплатно выдадут земельные участки. Инициатива была одобрена на заседании правительства Югры.