Во Франции начались беспорядки из-за убийства подростка полицейскими: главное к утру 28 июня

В пригороде Парижа начались протесты после убийства подростка полицейскими за неподчинение

28 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Протестующие подожгли баррикады и автомобили (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В пригороде Парижа начались массовые беспорядки после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу. Инцидент произошел утром 27 июня в городе Нантере. 17-летний подросток отказался остановить свой автомобиль в рамках проверки по требованию полиции, в результате чего был застрелен, передает A42.Ru.

Спустя несколько часов после происшествия в соцсетях начали распространяться призывы к протесту против действий полиции;

С наступлением ночи на улицах Нантера начались беспорядки. Некоторые граждане начали поджигать баррикады и мусорные баки, а также разгромили автобусную остановку. Также люди собрались около дома погибшего.

Кроме того, они начали кидать в полицейских петарды, камни и зажигательные смеси, на что правоохранители ответили слезоточивым газом, в результате чего, один человек был ранен в глаз. По данным администрации города, протестующие также подожгли три автомобиля. На места протестов были вызваны отряды спецреагирования.

Спустя время протесты начались и в других городах. Так, беспорядки перенеслись в Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.

В результате были начаты два расследования. Первое — прокуратурой Нантера в отношении подростка, который отказался подчиниться полиции и покушением на убийство уполномоченного лица. Второе — в отношении полицейских за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью, передает «Ридус».

В пригороде Парижа начались массовые беспорядки после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу.