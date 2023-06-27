27 июня 2023

Во Франции начались беспорядки из-за убийства подростка полицейскими: главное к утру 28 июня

В пригороде Парижа начались протесты после убийства подростка полицейскими за неподчинение
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, машина, пожар, париж, франция, протест, поджог
Протестующие подожгли баррикады и автомобили (архивное фото) Фото:

В пригороде Парижа начались массовые беспорядки после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу.

  • Инцидент произошел утром 27 июня в городе Нантере. 17-летний подросток отказался остановить свой автомобиль в рамках проверки по требованию полиции, в результате чего был застрелен, передает A42.Ru.
  • Спустя несколько часов после происшествия в соцсетях начали распространяться призывы к протесту против действий полиции;
  • С наступлением ночи на улицах Нантера начались беспорядки. Некоторые граждане начали поджигать баррикады и мусорные баки, а также разгромили автобусную остановку. Также люди собрались около дома погибшего.
  • Кроме того, они начали кидать в полицейских петарды, камни и зажигательные смеси, на что правоохранители ответили слезоточивым газом, в результате чего, один человек был ранен в глаз. По данным администрации города, протестующие также подожгли три автомобиля. На места протестов были вызваны отряды спецреагирования.
  • Спустя время протесты начались и в других городах. Так, беспорядки перенеслись в Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.
  • В результате были начаты два расследования. Первое — прокуратурой Нантера в отношении подростка, который отказался подчиниться полиции и покушением на убийство уполномоченного лица. Второе — в отношении полицейских за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью, передает «Ридус».

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В пригороде Парижа начались массовые беспорядки после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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