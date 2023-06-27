27 июня 2023
26 июня 2023

В ЯНАО во время ДТП машина снесла забор и вылетела на тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
В результате ДТП водитель одной из машин был госпитализирован Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке произошло столкновение машин, из-за чего одна из них снесла забор и вылетела на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала в telegram-канале.

«ДТП произошло 27 июня в 21:05 на перекрестке улиц 70 лет Октября и Муравленко. Водитель „Toyota“ на регулируемом перекрестке при повороте налево осуществил столкновение с „ВАЗ“, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ госпитализирован», — сообщают в ведомстве.

По словам пресс-службы, c начала 2023 года на ямальских дорогах в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек. Из них 128 получили травмы, в их числе 16 детей.

Фото:

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В Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке произошло столкновение машин, из-за чего одна из них снесла забор и вылетела на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала в telegram-канале. «ДТП произошло 27 июня в 21:05 на перекрестке улиц 70 лет Октября и Муравленко. Водитель „Toyota“ на регулируемом перекрестке при повороте налево осуществил столкновение с „ВАЗ“, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ госпитализирован», — сообщают в ведомстве. По словам пресс-службы, c начала 2023 года на ямальских дорогах в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек. Из них 128 получили травмы, в их числе 16 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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