В ЯНАО во время ДТП машина снесла забор и вылетела на тротуар. Фото

28 июня 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

В результате ДТП водитель одной из машин был госпитализирован Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке произошло столкновение машин, из-за чего одна из них снесла забор и вылетела на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала в telegram-канале. «ДТП произошло 27 июня в 21:05 на перекрестке улиц 70 лет Октября и Муравленко. Водитель „Toyota“ на регулируемом перекрестке при повороте налево осуществил столкновение с „ВАЗ“, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ госпитализирован», — сообщают в ведомстве. По словам пресс-службы, c начала 2023 года на ямальских дорогах в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек. Из них 128 получили травмы, в их числе 16 детей. Фото: госавтоинспекция Ямала в telegram-канале

В Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке произошло столкновение машин, из-за чего одна из них снесла забор и вылетела на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала в telegram-канале. «ДТП произошло 27 июня в 21:05 на перекрестке улиц 70 лет Октября и Муравленко. Водитель „Toyota“ на регулируемом перекрестке при повороте налево осуществил столкновение с „ВАЗ“, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ госпитализирован», — сообщают в ведомстве. По словам пресс-службы, c начала 2023 года на ямальских дорогах в 2620 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек. Из них 128 получили травмы, в их числе 16 детей.