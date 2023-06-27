Ресторан с западными наемниками в Краматорске подвергся обстрелу. Видео

28 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

После прилета ракеты погибло четыре человека (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краматорске упала ракета на ресторан RIA Lounge (Pizza). Иностранные наемники получили ранения. Погибли четыре человека. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Павел Кириленко. «Когда во вторник 27 июня в ресторан в центре Краматорска упала ракета, в ресторане была большая толпа людей», — заявил Павел Кириленко по национальному телевидению, его слова приводит газета The New York Times . Украинские официальные лица сообщили, что по предварительным данным погибло четыре человека, 40 было ранено. В RIA Lounge любят ходить украинские солдаты, которые дислоцируются неподалеку. Также туда часто ходят журналисты, писатели и гуманитарные работники. Во время прилета ракеты в ресторане было людно. Это произошло примерно в 19:30 по местному времени. Военкор Борис Рожин также сообщил в своем telegram-канале, что пострадала группа украинских офицеров. По неподтвержденной информации, там находились и иностранные наемники. Он отметил, что кто-то слил информацию о том, что в ресторане будут находиться военные. По словам Рожина, в этом, скорее всего, замешано местное подполье. Потом Рожин поделился постом telegram-канала «Неофициальный Безсонов». В нем утверждается, что пострадал один из ветеранов третьего рейнджерского батальона армии США. Его опознали по татуировке на руке. «Ресторан RIA Lounge в центре Краматорска очень популярный. Туда ходят поесть солдаты и журналисты. После ракетного удара есть погибшие и раненные. Некоторые люди оказались под завалами», — заявил международный репортер, специализирующийся на вопросах окружающей среды, миграции и прав человека Арнауд Де Декер. Об этом он написал в своих социальных сетях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для проверки информации. Ответ ожидается. Ресторан был закрыт в феврале 2022 года. Однако он снова открылся спустя несколько месяцев. В Краматорске проживает около 150 000 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краматорске упала ракета на ресторан RIA Lounge (Pizza). Иностранные наемники получили ранения. Погибли четыре человека. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Павел Кириленко. «Когда во вторник 27 июня в ресторан в центре Краматорска упала ракета, в ресторане была большая толпа людей», — заявил Павел Кириленко по национальному телевидению, его слова приводит газета The New York Times. Украинские официальные лица сообщили, что по предварительным данным погибло четыре человека, 40 было ранено. В RIA Lounge любят ходить украинские солдаты, которые дислоцируются неподалеку. Также туда часто ходят журналисты, писатели и гуманитарные работники. Во время прилета ракеты в ресторане было людно. Это произошло примерно в 19:30 по местному времени. Военкор Борис Рожин также сообщил в своем telegram-канале, что пострадала группа украинских офицеров. По неподтвержденной информации, там находились и иностранные наемники. Он отметил, что кто-то слил информацию о том, что в ресторане будут находиться военные. По словам Рожина, в этом, скорее всего, замешано местное подполье. Потом Рожин поделился постом telegram-канала «Неофициальный Безсонов». В нем утверждается, что пострадал один из ветеранов третьего рейнджерского батальона армии США. Его опознали по татуировке на руке. «Ресторан RIA Lounge в центре Краматорска очень популярный. Туда ходят поесть солдаты и журналисты. После ракетного удара есть погибшие и раненные. Некоторые люди оказались под завалами», — заявил международный репортер, специализирующийся на вопросах окружающей среды, миграции и прав человека Арнауд Де Декер. Об этом он написал в своих социальных сетях. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для проверки информации. Ответ ожидается. Ресторан был закрыт в феврале 2022 года. Однако он снова открылся спустя несколько месяцев. В Краматорске проживает около 150 000 человек.