27 июня 2023

В Перми загорелось кафе у центрального рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар уже устранили Фото:

В Перми горело кафе у центрального рынка «От заката до рассвета» на улице Пушкина. Как сообщили в пресс-службе МЧС в кафе загорелась мебель.

«По прибытии к месту пожара первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение мебели в помещении кафе», — сообщают в пресс-службе МЧС. Также уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Пожар уже потушили. Площадь горения составила 50 квадратных метров.

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В Перми горело кафе у центрального рынка «От заката до рассвета» на улице Пушкина. Как сообщили в пресс-службе МЧС в кафе загорелась мебель. «По прибытии к месту пожара первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение мебели в помещении кафе», — сообщают в пресс-службе МЧС. Также уточняется, что погибших и пострадавших нет. Пожар уже потушили. Площадь горения составила 50 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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