В Перми загорелось кафе у центрального рынка

28 июня 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Пожар уже устранили Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми горело кафе у центрального рынка «От заката до рассвета» на улице Пушкина. Как сообщили в пресс-службе МЧС в кафе загорелась мебель. «По прибытии к месту пожара первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение мебели в помещении кафе», — сообщают в пресс-службе МЧС. Также уточняется, что погибших и пострадавших нет. Пожар уже потушили. Площадь горения составила 50 квадратных метров.

В Перми горело кафе у центрального рынка «От заката до рассвета» на улице Пушкина. Как сообщили в пресс-службе МЧС в кафе загорелась мебель. «По прибытии к месту пожара первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение мебели в помещении кафе», — сообщают в пресс-службе МЧС. Также уточняется, что погибших и пострадавших нет. Пожар уже потушили. Площадь горения составила 50 квадратных метров.