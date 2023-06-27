В Перми загорелось кафе у центрального рынка

Пожар уже устранили
В Перми горело кафе у центрального рынка «От заката до рассвета» на улице Пушкина. Как сообщили в пресс-службе МЧС в кафе загорелась мебель.
«По прибытии к месту пожара первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение мебели в помещении кафе», — сообщают в пресс-службе МЧС. Также уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Пожар уже потушили. Площадь горения составила 50 квадратных метров.
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