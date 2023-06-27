27 июня 2023
26 июня 2023

В ХМАО выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего бензин подорожал в Белоярском районе ХМАО Фото:

В ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина, а дизельное топливо подешевело на такой же процент. Об этом сообщили агентству в Тюменьстате.

«Цены на бензин автомобильный в мае 2023 года выросли на 1,5%. Стоимость литра дизельного топлива снизились на 1,5%», — следует из данных исследования.

Больше всего бензин подорожал в Белоярском районе: цена топлива марки АИ-92 выросла на 14,8% — с 46,16 до 53 рублей за литр. Наименьшая цена на дизельное топливо зафиксирована на заправках Мегиона — 57,6 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправку с самым дешевым бензином. Ее обнаружили на одном из нефтяных месторождений.

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В ХМАО на 1,5% поднялась стоимость бензина, а дизельное топливо подешевело на такой же процент. Об этом сообщили агентству в Тюменьстате. «Цены на бензин автомобильный в мае 2023 года выросли на 1,5%. Стоимость литра дизельного топлива снизились на 1,5%», — следует из данных исследования. Больше всего бензин подорожал в Белоярском районе: цена топлива марки АИ-92 выросла на 14,8% — с 46,16 до 53 рублей за литр. Наименьшая цена на дизельное топливо зафиксирована на заправках Мегиона — 57,6 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправку с самым дешевым бензином. Ее обнаружили на одном из нефтяных месторождений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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