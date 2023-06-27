27 июня 2023

Убивший тюменскую девочку Виталий Бережной подал в суд на телеканал

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Мужчина подал иск о защите чести и достоинства Фото:
новость из сюжета
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Тюменец Виталий Бережной, которого признали виновным в убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой, подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 (ВГТРК) и ведущему Эдуарду Петрову. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев.

«В Москве, Савеловским районным судом принят к производству иск тюменского спецназовца В. Бережного о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 (ВГТРК) и известному ведущему Эдуарду Петрову. 01.12.2022 в телепередаче „Вести.Дежурная часть“ был опубликован видеорепортаж с провокационным и порочащим названием „Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой“» — написал Почуев в своем telegram-канале. По его словам, определение о подготовке дела к судебному разбирательству уже вынесли. Беседа будет назначена на 12 июля этого года.

Адвокат считает, что предубеждения и общественное осуждение помешало объективно рассмотреть дело. «До вынесения приговора спецназовец В.А. Бережной получил „клеймо“ убийцы восьмилетней девочки Насти Муравьевой в нарушении презумпции невиновности, что порочит его честь и достоинство, а также сформировало в обществе стойкий обвинительный вердикт», — написал он.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в конце июня 2021 года. Поисками ребенка занимались десятки силовиков и многочисленные волонтеры. Тело девочки было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное, а через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного. Мужчина был арестован и признался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от своих слов: подозреваемый заявил, что оговорил себя под пытками силовиков.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство восьмилетней Муравьевой. Такое решение приняли в Мосгорсуде.

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Тюменец Виталий Бережной, которого признали виновным в убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой, подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 (ВГТРК) и ведущему Эдуарду Петрову. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев. «В Москве, Савеловским районным судом принят к производству иск тюменского спецназовца В. Бережного о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 (ВГТРК) и известному ведущему Эдуарду Петрову. 01.12.2022 в телепередаче „Вести.Дежурная часть“ был опубликован видеорепортаж с провокационным и порочащим названием „Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой“» — написал Почуев в своем telegram-канале. По его словам, определение о подготовке дела к судебному разбирательству уже вынесли. Беседа будет назначена на 12 июля этого года. Адвокат считает, что предубеждения и общественное осуждение помешало объективно рассмотреть дело. «До вынесения приговора спецназовец В.А. Бережной получил „клеймо“ убийцы восьмилетней девочки Насти Муравьевой в нарушении презумпции невиновности, что порочит его честь и достоинство, а также сформировало в обществе стойкий обвинительный вердикт», — написал он. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в конце июня 2021 года. Поисками ребенка занимались десятки силовиков и многочисленные волонтеры. Тело девочки было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное, а через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного. Мужчина был арестован и признался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от своих слов: подозреваемый заявил, что оговорил себя под пытками силовиков. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство восьмилетней Муравьевой. Такое решение приняли в Мосгорсуде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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