Экс-участника «Дома-2» будут судить в Челябинске по трем статьям УК

Экс-участника «Дома-2», блогера Альфреда Джавадова будут судить в Челябинске за хулиганство, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщили 28 июня URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В частности, по версии следствия, в ноябре 2022 года 26-летний обвиняемый вступил в конфликт с ресторана „Гриль-Хаус“, мешал посетителям и выстрелил из газового пистолета в лицо супругу директора заведения, пытавшегося пресечь его противоправные действия. В ресторане „Сабвей“ в ТРК „Космос“ сообщил, что является сотрудником организации, осуществляющей проверки соблюдения правил реализации пищевых продуктов, предъявил управляющей претензии по поводу отсутствия маркировки продукции и убедил потерпевшую оплатить на месте штраф в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Там также добавили, что пострадавший заявил к Джавадову почти 11-миллионный гражданский иск. Помимо этого, блогеру предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 (хулиганство), по ч.2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ч.2 ст. 159 (мошенничество).
«Блогер намеренно провоцировал конфликты в общественных местах. Он был задержан сотрудниками полиции и арестован на время следствия. Уголовное дело передано в суд», — добавили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Поводом для задержания Джавадова стало видео потасовки в «Гриль-Хаусе», которое он сам и выложил в соцсетях, а также несколько поданных на него заявлений в полицию. При этом Джавадов активно распространял слухи о связях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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