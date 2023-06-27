Экс-участника «Дома-2» будут судить в Челябинске по трем статьям УК

28 июня 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Помимо уголовных обвинений, с Альфреда Джавадова требует почти 11 млн рублей пострадавший от его действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-участника «Дома-2», блогера Альфреда Джавадова будут судить в Челябинске за хулиганство, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщили 28 июня URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В частности, по версии следствия, в ноябре 2022 года 26-летний обвиняемый вступил в конфликт с ресторана „Гриль-Хаус“, мешал посетителям и выстрелил из газового пистолета в лицо супругу директора заведения, пытавшегося пресечь его противоправные действия. В ресторане „Сабвей“ в ТРК „Космос“ сообщил, что является сотрудником организации, осуществляющей проверки соблюдения правил реализации пищевых продуктов, предъявил управляющей претензии по поводу отсутствия маркировки продукции и убедил потерпевшую оплатить на месте штраф в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Там также добавили, что пострадавший заявил к Джавадову почти 11-миллионный гражданский иск. Помимо этого, блогеру предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 (хулиганство), по ч.2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ч.2 ст. 159 (мошенничество). «Блогер намеренно провоцировал конфликты в общественных местах. Он был задержан сотрудниками полиции и арестован на время следствия. Уголовное дело передано в суд», — добавили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Поводом для задержания Джавадова стало видео потасовки в «Гриль-Хаусе», которое он сам и выложил в соцсетях, а также несколько поданных на него заявлений в полицию. При этом Джавадов активно распространял слухи о связях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-участника «Дома-2», блогера Альфреда Джавадова будут судить в Челябинске за хулиганство, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщили 28 июня URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В частности, по версии следствия, в ноябре 2022 года 26-летний обвиняемый вступил в конфликт с ресторана „Гриль-Хаус“, мешал посетителям и выстрелил из газового пистолета в лицо супругу директора заведения, пытавшегося пресечь его противоправные действия. В ресторане „Сабвей“ в ТРК „Космос“ сообщил, что является сотрудником организации, осуществляющей проверки соблюдения правил реализации пищевых продуктов, предъявил управляющей претензии по поводу отсутствия маркировки продукции и убедил потерпевшую оплатить на месте штраф в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Там также добавили, что пострадавший заявил к Джавадову почти 11-миллионный гражданский иск. Помимо этого, блогеру предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 (хулиганство), по ч.2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ч.2 ст. 159 (мошенничество). «Блогер намеренно провоцировал конфликты в общественных местах. Он был задержан сотрудниками полиции и арестован на время следствия. Уголовное дело передано в суд», — добавили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Поводом для задержания Джавадова стало видео потасовки в «Гриль-Хаусе», которое он сам и выложил в соцсетях, а также несколько поданных на него заявлений в полицию. При этом Джавадов активно распространял слухи о связях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.