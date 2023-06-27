Скандальный спектакль о спецоперации, отмененный в пермском театре, поставили в Туле

28 июня 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Спектакль по прозе Захара Прилепина все-таки поставят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уволенный из Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) режиссер Александр Борисов поставил свой спектакль «Смерти нет» в тульском ТЮЗе. Постановка о ситуации на Украине по прозе Захара Прилепина ранее привела к скандалу в Прикамье и увольнению Борисова. Премьера спектакля в Туле пройдет 28 июля, рассказали в театре. «28 июля Тульский театр юного зрителя приглашает на премьеру первой в стране театральной постановки по теме СВО — „Смерти нет“, режиссером которой выступил Александр Борисов. Спектакль основан на очерках писателя и военкора Дмитрия Стешина, а также на прозе „Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021“ авторства известного писателя Захара Прилепина», — сообщается на сайте театра. Как ранее рассказывало URA.RU, спектакль «Смерти нет» Борисов планировал поставить в мае на сцене Чайковского театра драмы и комедии, художественным руководителем которого он был. Но премьеру отменили, а Борисова уволили. Режиссер обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против спецоперации. Артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым не из-за спектакля «Смерти нет», а «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес со стороны худрука.

Уволенный из Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) режиссер Александр Борисов поставил свой спектакль «Смерти нет» в тульском ТЮЗе. Постановка о ситуации на Украине по прозе Захара Прилепина ранее привела к скандалу в Прикамье и увольнению Борисова. Премьера спектакля в Туле пройдет 28 июля, рассказали в театре. «28 июля Тульский театр юного зрителя приглашает на премьеру первой в стране театральной постановки по теме СВО — „Смерти нет“, режиссером которой выступил Александр Борисов. Спектакль основан на очерках писателя и военкора Дмитрия Стешина, а также на прозе „Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021“ авторства известного писателя Захара Прилепина», — сообщается на сайте театра. Как ранее рассказывало URA.RU, спектакль «Смерти нет» Борисов планировал поставить в мае на сцене Чайковского театра драмы и комедии, художественным руководителем которого он был. Но премьеру отменили, а Борисова уволили. Режиссер обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против спецоперации. Артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым не из-за спектакля «Смерти нет», а «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес со стороны худрука.