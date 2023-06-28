28 июня 2023

Пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Мальчика несколько дней искали волонтеры и силовики Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего Далера Бобиева, поисками которого с 26 июня занимались сотни волонтеров и силовиков. Мальчик погиб, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Далер Бобиев найден. Он погиб», — рассказали волонтеры в чате в соцсети «ВКонтакте».

Подтверждения информации от силовиков не было. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» для более тщательного расследования обстоятельств. URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.

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В Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего Далера Бобиева, поисками которого с 26 июня занимались сотни волонтеров и силовиков. Мальчик погиб, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Далер Бобиев найден. Он погиб», — рассказали волонтеры в чате в соцсети «ВКонтакте». Подтверждения информации от силовиков не было. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил. Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» для более тщательного расследования обстоятельств. URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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