Пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева нашли мертвым

В Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего Далера Бобиева, поисками которого с 26 июня занимались сотни волонтеров и силовиков. Мальчик погиб, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Далер Бобиев найден. Он погиб», — рассказали волонтеры в чате в соцсети «ВКонтакте».
Подтверждения информации от силовиков не было. Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» для более тщательного расследования обстоятельств. URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
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