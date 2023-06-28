В Екатеринбурге четвертые сутки ищут Далера Бобиева: главные новости к утру 29 июня

Ориентировки на мальчика появились по всему Екатеринбургу (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика
Пошли четвертые сутки поисков шестилетнего Далера Бобиева, который пропал в Екатеринбурге. Следователи во второй раз задержали его опекуна — Веронику Наумову, в этот раз в качестве подозреваемой. Вечером 28 июня сотрудники ПДН забрали пятерых детей Наумовой и увезли их в одно из социальных учреждений города. На поиски ребенка в уральскую столицу прибыли волонтеры из разных городов. О последних новостях в деле пропавшего Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
- Вечером 28 июня волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» приостановили выезды экипажей и выходы пеших патрулей на поиски Далера Бобиева. Они пояснили это тем, что некоторые спасатели не спали двое суток. Им необходимо выспаться и набраться сил, чтобы продолжить поиски ребенка. Утром 29 июня волонтеры составят новые задачи и пойдут прочесывать лесные массивы.
- Обращение волонтеров из «ЛизаАлерт» в соцсетях восприняли за полное прекращение поисков. Но в отряде успели успокоить: поиски продолжаются. Их коллеги из отряда «Прорыв» заявили, что они пока не берут передышку и ищут мальчика.
- После обращения поискового отряда о приостановке рейдов экипажей, свердловчане стали подозревать, что это может означать то, что ребенка нашли мертвым. Информация оказалась ложной. Мальчика не нашли ни живым, ни мертвым.
- Тем же вечером пятерых детей опекуна Далера Вероники Наумовой забрали из квартиры. Их увезли в одно из социальных учреждений Екатеринбурга.
- Саму Наумову следователи задержали во второй раз. Силовики в ходе проверки нашли «обстоятельства, которые указывают на возможную причастность женщины к пропаже мальчика». Во время первого задержания Наумова проходила в качестве потерпевшей.
- Соседка Наумовой удивилась тому, что детей женщины забрали, а ее саму задержали. По словам соседки, Наумова всегда заботилась о детях.
- Во время поисков Далера Бобиева мужчина нашел боеприпас. Он вызвал полицейских к месту находки. Сам мужчина считает, что снаряд не боевой, а учебный.
- Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев попросил неравнодушных отправлять мили S7 Airlines или бонусы «Газпромнефти», чтобы волонтеры из других регионов могли быстрее добраться до Екатеринбурга и присоединиться к поискам мальчика.
- Волонтеры «ЛизаАлерт» за все время поисков уже прочесали более трех тысяч километров в Екатеринбурге в поисках Далера Бобиева. Им помогают полицейские и следователи.
- Также к поискам мальчика присоединились волонтеры из Тюмени. Ранее в уральскую столицу на поиски Далера приехали волонтеры из Перми, Челябинска и Москвы.
- По данным издания «КП-Екатеринбург», Далер Бобиев мог пропасть не 26 июня, а месяц назад. Официального подтверждения этому нет.
- Волонтеры «ЛизаАлерт» в семь утра 29 июня сообщили, что Далера Бобиева нашли мертвым. Комментариев от силовых ведомств пока не было.
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