В Ростов-на-Дону привезли на суд десятки пленных боевиков «Азова»*

В Ростове-на-Дону пройдет суд на боевиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более 20 боевиков батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) были привезены в Ростов-на-Дону. 28 июня Южный военный округ (ЮВО) будет рассматривать уголовное дело в отношении их.

«В Ростов-на-Дону привезли более 20 азовцев.<…> Все подсудимые были взяты в плен или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР с марта по май 2022 года», — передает telegram-канал Zvezdanews. ЮВО будет судить их за военные преступления.

Боевики участвовали в боях против российских войск во время битвы за Мариуполь весной 2022 года. Они находились на заводе «Азовсталь», в котором много подземных туннелей и ходов. В апреле боевики признали свое проигрышное положение. Мариуполь был полностью освобожден к концу мая.

Боевики батальона спонсируются Вооруженными силами Украины (ВСУ). На данный момент часть военных находится в Турции. Украина тратит около тысячи долларов в день на отдых для боевиков, передает RT.

* Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России