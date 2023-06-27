27 июня 2023

Курганские власти продадут четыре санитарных автомобиля и машину скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать, скорая помошь
Власти продадут санитарные автомобили и машину скорой помощи марки УАЗ Фото:

Сотрудники правительства Курганской области выставят на продажу неиспользуемые машину скорой помощи, санитарные автомобили и автобус для перевозки детей. Инициативу поддержали депутаты облдумы, сообщил корреспондент URA.RU.

«Предлагаем дополнительно включить четыре неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Также предлагается включить в прогнозный план-программу десять объектов неиспользуемого движимого имущества. Все имущество не используется для нужд исполнения полномочий органов государственной власти, соответственно находится в неудовлетворительном состоянии», — объяснила депутатам директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

На продажу выставят специальный автобус ГАЗ-322121, который использовали для перевозки детей, два автобуса КАВЗ, четыре санитарных автомобиля УАЗ, автомобиль скорой помощи УАЗ, автомобиль ЗАЗ Chance и грузовой самосвал. Помимо этого власти продадут нежилые здание и помещение, а также гараж в Кетовском муниципальном округе и ферму в Каргапольском округе.

В марте депутаты облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. Этими объектами еще пользовались пациенты.

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Сотрудники правительства Курганской области выставят на продажу неиспользуемые машину скорой помощи, санитарные автомобили и автобус для перевозки детей. Инициативу поддержали депутаты облдумы, сообщил корреспондент URA.RU. «Предлагаем дополнительно включить четыре неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Также предлагается включить в прогнозный план-программу десять объектов неиспользуемого движимого имущества. Все имущество не используется для нужд исполнения полномочий органов государственной власти, соответственно находится в неудовлетворительном состоянии», — объяснила депутатам директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. На продажу выставят специальный автобус ГАЗ-322121, который использовали для перевозки детей, два автобуса КАВЗ, четыре санитарных автомобиля УАЗ, автомобиль скорой помощи УАЗ, автомобиль ЗАЗ Chance и грузовой самосвал. Помимо этого власти продадут нежилые здание и помещение, а также гараж в Кетовском муниципальном округе и ферму в Каргапольском округе. В марте депутаты облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. Этими объектами еще пользовались пациенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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