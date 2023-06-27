Курганские власти продадут четыре санитарных автомобиля и машину скорой помощи

28 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Власти продадут санитарные автомобили и машину скорой помощи марки УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правительства Курганской области выставят на продажу неиспользуемые машину скорой помощи, санитарные автомобили и автобус для перевозки детей. Инициативу поддержали депутаты облдумы, сообщил корреспондент URA.RU. «Предлагаем дополнительно включить четыре неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Также предлагается включить в прогнозный план-программу десять объектов неиспользуемого движимого имущества. Все имущество не используется для нужд исполнения полномочий органов государственной власти, соответственно находится в неудовлетворительном состоянии», — объяснила депутатам директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. На продажу выставят специальный автобус ГАЗ-322121, который использовали для перевозки детей, два автобуса КАВЗ, четыре санитарных автомобиля УАЗ, автомобиль скорой помощи УАЗ, автомобиль ЗАЗ Chance и грузовой самосвал. Помимо этого власти продадут нежилые здание и помещение, а также гараж в Кетовском муниципальном округе и ферму в Каргапольском округе. В марте депутаты облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. Этими объектами еще пользовались пациенты.

Сотрудники правительства Курганской области выставят на продажу неиспользуемые машину скорой помощи, санитарные автомобили и автобус для перевозки детей. Инициативу поддержали депутаты облдумы, сообщил корреспондент URA.RU. «Предлагаем дополнительно включить четыре неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Также предлагается включить в прогнозный план-программу десять объектов неиспользуемого движимого имущества. Все имущество не используется для нужд исполнения полномочий органов государственной власти, соответственно находится в неудовлетворительном состоянии», — объяснила депутатам директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. На продажу выставят специальный автобус ГАЗ-322121, который использовали для перевозки детей, два автобуса КАВЗ, четыре санитарных автомобиля УАЗ, автомобиль скорой помощи УАЗ, автомобиль ЗАЗ Chance и грузовой самосвал. Помимо этого власти продадут нежилые здание и помещение, а также гараж в Кетовском муниципальном округе и ферму в Каргапольском округе. В марте депутаты облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. Этими объектами еще пользовались пациенты.