Зеленский испытает большие проблемы из-за неудач на фронте, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины находится на грани полного развала, ситуация становится все хуже и хуже для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя», — заявил Дуглас Макгрегор на своем youtube-канале .

Он отметил, что украинские военные стараются избегать службы в армии под любым предлогом. Сам Зеленский сталкивается с большими проблемами из-за деморализации армии. Макгрегор также заявил, что Украина теряет много солдат во время неудачного контрнаступления.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла прорвать российскую линию обороны на разных направлениях. Линия фронта за это время существенно не изменилась. В случае провала наступления Украины, на линию фронта приедут солдаты Евросоюза, подчеркнул исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов. Его слова приводит RT.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, «главное событие» контрнаступления еще впереди. Он отметил, что все предыдущие атаки не были столь важными.