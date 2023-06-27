27 июня 2023

Курганские приставы не могут конфисковать имущество бывшего замначальника УМВД. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, шамин андрей
Приставы не могут конфисковать имущества бывшего руководителя курганского УМВД Фото:

Судебные приставы почти полгода не могут конфисковать имущество экс-замначальника курганской полиции Андрея Шамина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Бывший замначальника УМВД Шамин должен десятки миллионов рублей. Приставы возбудили производство о конфискации имущества в прошлом декабре, но пока не выполнили свою работу», — рассказали источники. Шамин должен выплатить ущерб, нанесенный его действиями, а также судебный штраф.

Согласно базе данных исполнительных производств, размер задолженности составляет более 55,9 млн рублей. О количестве взысканных средств не сообщается. В пресс-службе УФССП редакции URA.RU рассказали, что исполнительные производства в отношении Шамина находятся на исполнении. С ходом выполнения производства «имеют право знакомиться только стороны исполнительного производства, которыми являются должник и взыскатель, а также их законные представители».

Бывшего замначальника курганской полиции Шамина приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,7 млн рублей за коррупцию. Экс-силовика вместе с подельниками обвинили в том, что они создали преступную схему. Руководители выдавали подчиненным премии, а затем часть забирали себе. Также Шамина признали виновным в получении взяток. Ущерб составил более 53 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-руководитель курганского управления МВД подал кассацию на свой приговор. Жалобу рассмотрят в конце июля.

Бывший замначальника курганского УМВД должен более 55 млн рублей
Бывший замначальника курганского УМВД должен более 55 млн рублей
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Судебные приставы почти полгода не могут конфисковать имущество экс-замначальника курганской полиции Андрея Шамина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Бывший замначальника УМВД Шамин должен десятки миллионов рублей. Приставы возбудили производство о конфискации имущества в прошлом декабре, но пока не выполнили свою работу», — рассказали источники. Шамин должен выплатить ущерб, нанесенный его действиями, а также судебный штраф. Согласно базе данных исполнительных производств, размер задолженности составляет более 55,9 млн рублей. О количестве взысканных средств не сообщается. В пресс-службе УФССП редакции URA.RU рассказали, что исполнительные производства в отношении Шамина находятся на исполнении. С ходом выполнения производства «имеют право знакомиться только стороны исполнительного производства, которыми являются должник и взыскатель, а также их законные представители». Бывшего замначальника курганской полиции Шамина приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,7 млн рублей за коррупцию. Экс-силовика вместе с подельниками обвинили в том, что они создали преступную схему. Руководители выдавали подчиненным премии, а затем часть забирали себе. Также Шамина признали виновным в получении взяток. Ущерб составил более 53 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что экс-руководитель курганского управления МВД подал кассацию на свой приговор. Жалобу рассмотрят в конце июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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