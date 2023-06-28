«ЛизаАлерт» выпустил памятку для родителей после пропажи Далера Бобиева из Екатеринбурга

Спасатели рекомендуют подключить к поискам как можно больше людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

На фоне исчезновения шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга спасатели составили памятку о том, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего ребенка. Инструкцией с корреспондентом URA.RU поделились в поисково-спасательной волонтерской организации «ЛизаАлерт».

Что делать, если пропал ребенок

1. Обратитесь в полицию с заявлением о пропаже. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, а также по возможности документы пропавшего. Обязательно возьмите с собой фотографию человека, желательно самую свежую, и проанализируйте, что из вещей исчезло вместе с ним.

2. Позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно. Вызов бесплатный из любой точки России. Оператор задаст несколько основных вопросов и передаст заявку в нужный регион тем, кто будет ей заниматься.

3. Обзвоните родственников, друзей и знакомых пропавшего. Если пропал ребенок, это должно быть первым действием: звоните друзьям, одноклассникам, учителям, родителям одноклассников, авторитетным для него взрослым (например, любимому тренеру), бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам.

4. Подключите к поискам как можно больше людей, в особенности тех, кто знает пропавшего в лицо: родственников, знакомых, друзей, коллег, соседей. Под руководством опытного поисковика эти люди могут сыграть решающую роль в поиске пропавшего.

5. Если пропал ребенок, то помощь близких будет вам просто необходима. Потому что один человек должен остаться дома на случай, если пропавший вернется. Другой может отправиться по маршруту, по которому ребенок должен был ехать или идти домой, третий — лично поехать в школу или к друзьям и так далее.

6. Когда ваши родные, знакомые, коллеги и соседи узнают о том, что в вашей семье пропал человек — вы услышите от них миллион советов. Мы рекомендуем, если у вас есть предположение, что совет дельный, обсудить его с полицией или координатором «ЛизаАлерт», который ведет поиск.

7. Не размещайте ориентировки без согласования с полицией и «ЛизаАлерт». Могут быть причины, по которым отряд и полиция решили их не распространять.

Ранее URA.RU писало о том, что в уральской столице пропал шестилетний мальчик. Ребенок воспитывался в приемной семье. Предположительно, мальчик ушел из дома 26 июня. Вся актуальная информация о пропаже Далера Бобиева — в материале URA.RU.