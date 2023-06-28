В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве.
Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию.
Машина скорой получила сильнейшие повреждения
Фото: ГИБДД Свердловской области
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дознаватели
Фото: ГИБДД Свердловской области
После столкновения машина улетела в кювет
Фото: ГИБДД Свердловской области
Пострадавшего фельдшера на вертолете доставили в больницу
В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве. Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию.