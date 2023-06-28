Свердловский водитель скорой помощи погиб в ДТП с бетономешалкой. Фото

28 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Скорая возвращалась с вызова на подстанцию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве. Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию. Машина скорой получила сильнейшие повреждения Фото: ГИБДД Свердловской области В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дознаватели Фото: ГИБДД Свердловской области После столкновения машина улетела в кювет Фото: ГИБДД Свердловской области Пострадавшего фельдшера на вертолете доставили в больницу Фото: ГИБДД Свердловской области

В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве. Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию.