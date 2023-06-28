Свердловский водитель скорой помощи погиб в ДТП с бетономешалкой. Фото

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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Скорая возвращалась с вызова на подстанцию (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве.

Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию.

Машина скорой получила сильнейшие повреждения
Машина скорой получила сильнейшие повреждения
Фото:

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дознаватели
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дознаватели
Фото:
После столкновения машина улетела в кювет
После столкновения машина улетела в кювет
Фото:
Пострадавшего фельдшера на вертолете доставили в больницу
Пострадавшего фельдшера на вертолете доставили в больницу
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В Североуральске (Свердловская область) водитель скорой помощи попал в ДТП и погиб, фельдшер получил тяжелые ранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Госавтоинспекция Североуральска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель бригады скорой медпомощи, фельдшер получила тяжелые ранения. На 133 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель произошло столкновение автомобиля ГАЗ Соболь (скорая медицинская помощь Ивделя) и грузовика-автобетоносмесителя на базе КАМАЗ», — пояснили в ведомстве. Само происшествия случилось еще 23 июня, но сообщается о нем только сейчас. Предположительно, 59-летний водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую бетономешалку. Водитель неотложки погиб на месте, женщина-фельдшер получила серьезные травмы и была доставлена вертолетом санавиации в Екатеринбург. Других людей в карете скорой не было: как пояснили в ГИБДД, пациента с инсультом перед этим доставили в больницу и возвращались на свою подстанцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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