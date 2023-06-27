В Пермском крае ищут победителя лотереи, выигравшего 10 млн

Свой приз житель края еще не получил
Житель Пермского края выиграл в лотерею более 10 млн рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился за призом.
«28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Выиграл билет участника, купленный в Пермском крае. Победитель еще не обратился в лотерейный центр распространителя лотерей», — рассказали в компании. Выигрышный билет стоил 250 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало про крановщика из Перми, который выиграл в лотерею почти 20 млн рублей. Приз пермяк планировал потратить на новое авто и расширение жилплощади.
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