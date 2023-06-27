27 июня 2023

В Пермском крае ищут победителя лотереи, выигравшего 10 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Свой приз житель края еще не получил Фото:

Житель Пермского края выиграл в лотерею более 10 млн рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился за призом.

«28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Выиграл билет участника, купленный в Пермском крае. Победитель еще не обратился в лотерейный центр распространителя лотерей», — рассказали в компании. Выигрышный билет стоил 250 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало про крановщика из Перми, который выиграл в лотерею почти 20 млн рублей. Приз пермяк планировал потратить на новое авто и расширение жилплощади.

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Житель Пермского края выиграл в лотерею более 10 млн рублей. Как рассказали URA.RU в «Столото», победитель пока не обратился за призом. «28 июня 2023 года был разыгран суперприз государственной лотереи „Рапидо“ — 10 133 165 рублей. Выиграл билет участника, купленный в Пермском крае. Победитель еще не обратился в лотерейный центр распространителя лотерей», — рассказали в компании. Выигрышный билет стоил 250 рублей. Ранее URA.RU рассказывало про крановщика из Перми, который выиграл в лотерею почти 20 млн рублей. Приз пермяк планировал потратить на новое авто и расширение жилплощади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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