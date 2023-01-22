Пермяк, выигравший 20 млн в лотерею рассказал, на что их потратил

Крановщик из Перми Денис Стародубцев, выигравший в лотерею 19,6 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Как только на счет счастливчика поступили выигранные средства, он купил себе автомобиль — просторный серебристый внедорожник корейского автопроизводителя», — рассказали в пресс-службе. На новом авто победитель планирует путешествовать по родному региону.
Также на выигрыш пермяк построил в своем доме второй этаж с четырьмя комнатами. Денег хватило на все стройматериалы, несмотря на сильно выросшие цены. Мужчина выиграл крупную сумму еще в февраля 2022 года, но по закону мог воспользоваться ей только спустя полгода. Удачу принес билет лотереи «Все или ничего», где нужно было угадать все неверные числа.
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