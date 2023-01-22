Пермяк, выигравший 20 млн в лотерею рассказал, на что их потратил

Крановщик из Перми, выигравший 20 млн в лотерею, потратил их на машину и дом

23 января 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Крупную сумму пермяк выиграл еще в феврале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крановщик из Перми Денис Стародубцев, выигравший в лотерею 19,6 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Как только на счет счастливчика поступили выигранные средства, он купил себе автомобиль — просторный серебристый внедорожник корейского автопроизводителя», — рассказали в пресс-службе. На новом авто победитель планирует путешествовать по родному региону. Также на выигрыш пермяк построил в своем доме второй этаж с четырьмя комнатами. Денег хватило на все стройматериалы, несмотря на сильно выросшие цены. Мужчина выиграл крупную сумму еще в февраля 2022 года, но по закону мог воспользоваться ей только спустя полгода. Удачу принес билет лотереи «Все или ничего», где нужно было угадать все неверные числа.

Крановщик из Перми Денис Стародубцев, выигравший в лотерею 19,6 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Как только на счет счастливчика поступили выигранные средства, он купил себе автомобиль — просторный серебристый внедорожник корейского автопроизводителя», — рассказали в пресс-службе. На новом авто победитель планирует путешествовать по родному региону. Также на выигрыш пермяк построил в своем доме второй этаж с четырьмя комнатами. Денег хватило на все стройматериалы, несмотря на сильно выросшие цены. Мужчина выиграл крупную сумму еще в февраля 2022 года, но по закону мог воспользоваться ей только спустя полгода. Удачу принес билет лотереи «Все или ничего», где нужно было угадать все неверные числа.