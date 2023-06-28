В России создадут гражданскую беспилотную авиацию

Правительство России утвердило стратегию создания беспилотной авиации в стране до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Также в кабмине допустили, что беспилотники начнут перевозить людей.
В пресс-службе уточнили, что создания отрасли может пригодиться опыт использования беспилотных авиационных систем (БАС) в стране. Они уже применяются к для проверки энергосетей. При этом, БПЛА помогли сократить эти проверки в пять раз. Также риск возникновения аварий был снижен в восемь раз, отметили в кабмине.
Ранее в РФ вступили в силу упрощенные требования к подготовке операторов гражданских БПЛА. Гендиректор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиасистем «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что такая мера облегчит рынок транспортных беспилотников. Кроме того, он допустил, что скоро дроны начнут массово применяться для доставки грузов, напоминает RT.
Правительство России утвердило стратегию создания беспилотной авиации в стране до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ. «В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Также в кабмине допустили, что беспилотники начнут перевозить людей. В пресс-службе уточнили, что создания отрасли может пригодиться опыт использования беспилотных авиационных систем (БАС) в стране. Они уже применяются к для проверки энергосетей. При этом, БПЛА помогли сократить эти проверки в пять раз. Также риск возникновения аварий был снижен в восемь раз, отметили в кабмине. Ранее в РФ вступили в силу упрощенные требования к подготовке операторов гражданских БПЛА. Гендиректор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиасистем «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что такая мера облегчит рынок транспортных беспилотников. Кроме того, он допустил, что скоро дроны начнут массово применяться для доставки грузов, напоминает RT.