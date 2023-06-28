В России создадут гражданскую беспилотную авиацию

В кабмине РФ допустили перевозку людей с помощью БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России утвердило стратегию создания беспилотной авиации в стране до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Также в кабмине допустили, что беспилотники начнут перевозить людей.

В пресс-службе уточнили, что создания отрасли может пригодиться опыт использования беспилотных авиационных систем (БАС) в стране. Они уже применяются к для проверки энергосетей. При этом, БПЛА помогли сократить эти проверки в пять раз. Также риск возникновения аварий был снижен в восемь раз, отметили в кабмине.

Ранее в РФ вступили в силу упрощенные требования к подготовке операторов гражданских БПЛА. Гендиректор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиасистем «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что такая мера облегчит рынок транспортных беспилотников. Кроме того, он допустил, что скоро дроны начнут массово применяться для доставки грузов, напоминает RT.