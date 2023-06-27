«Ариант» привез в Челябинскую область свиней из Ирландии

В Челябинскую область привезли ирландских племенных свиней. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, ввоз осуществила агрофирма «Ариант».
«В Челябинскую область прибыли ирландские племенные свиньи. В регион завезли 132 чистопородных племенных хряка из Ирландии», — отметили в надзорном ведомстве.
Специалисты проверили животных и выдали разрешение на пересечение границы. Свиньи хорошо перенесли пять тысяч километров пути. Все находятся в удовлетворительном клиническом состоянии: никто не пал и не заболел.
По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района. Карантинирование ведут по плану. За процессом наблюдают представители управлений Россельхознадзора и ветеринарии минсельхоза области.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.