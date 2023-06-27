27 июня 2023

«Ариант» привез в Челябинскую область свиней из Ирландии

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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, клетка, апк, сельское хозяйство
Свиньи преодолели пять тысяч километров пути Фото:

В Челябинскую область привезли ирландских племенных свиней. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, ввоз осуществила агрофирма «Ариант».

«В Челябинскую область прибыли ирландские племенные свиньи. В регион завезли 132 чистопородных племенных хряка из Ирландии», — отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты проверили животных и выдали разрешение на пересечение границы. Свиньи хорошо перенесли пять тысяч километров пути. Все находятся в удовлетворительном клиническом состоянии: никто не пал и не заболел.

По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района. Карантинирование ведут по плану. За процессом наблюдают представители управлений Россельхознадзора и ветеринарии минсельхоза области.

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В Челябинскую область привезли ирландских племенных свиней. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, ввоз осуществила агрофирма «Ариант». «В Челябинскую область прибыли ирландские племенные свиньи. В регион завезли 132 чистопородных племенных хряка из Ирландии», — отметили в надзорном ведомстве. Специалисты проверили животных и выдали разрешение на пересечение границы. Свиньи хорошо перенесли пять тысяч километров пути. Все находятся в удовлетворительном клиническом состоянии: никто не пал и не заболел. По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района. Карантинирование ведут по плану. За процессом наблюдают представители управлений Россельхознадзора и ветеринарии минсельхоза области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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