Суд оставил в СИЗО главу свердловского наркоконтроля

Суд отказался выпускать из СИЗО бывшего свердловского борца с наркотиками Ергеледжи

28 июня 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Иван Ергеледжи пробудет в СИЗО до 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Ивана Ергеледжи на меру пресечения. Адвокаты просили не продлевать арест до осени, но суд оставил в силе решение первой инстанции, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. «По итогам апелляционного рассмотрения жалобы Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Под арестом Иван Ергеледжи пробудет по 8 сентября 2023 года включительно», — говорится в сообщении суда. Ергеледжи 9 апреля задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка. Предположительно, инцидент, к которому считают причастным офицера, связан с торговлей леса его знакомыми. Суд отправил Ергеледжи под стражу до 9 июня, затем арест продлили до осени.

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Ивана Ергеледжи на меру пресечения. Адвокаты просили не продлевать арест до осени, но суд оставил в силе решение первой инстанции, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. «По итогам апелляционного рассмотрения жалобы Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Под арестом Иван Ергеледжи пробудет по 8 сентября 2023 года включительно», — говорится в сообщении суда. Ергеледжи 9 апреля задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка. Предположительно, инцидент, к которому считают причастным офицера, связан с торговлей леса его знакомыми. Суд отправил Ергеледжи под стражу до 9 июня, затем арест продлили до осени.