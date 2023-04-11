Суд отправил за решетку главного борца с наркотиками Свердловской области

Шефа свердловского управления по борьбе с наркотиками Ергеледжи отправлен под стражу до 9 июня

Ергеледжи отправлен под стражу до 9 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка полиции Иван Ергеледжи, которого задержали бойцы ФСБ по подозрению в мошенничестве, отправлен под стражу до 9 июня. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Ергеледжи», — говорится в сообщении суда. Там отметили, что силовик останется за решеткой до 9 июня, если меру пресечения не продлят.

Ергеледжи был задержан вечером 9 апреля в Первоуральске. Его подозревают в мошенничестве. Источники URA.RU предполагали, что инцидент мог быть связан с торговлей лесом знакомыми Ергеледжи. Официальных комментариев об этом не поступало.