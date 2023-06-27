Деппром ХМАО продает места для рыбалки на озерах

Департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер: Гагарье, Эльхеэмтор, Сорок, Тадутор и Лохтовтур. Представитель продавца сообщил агентству, что победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на этих водоемах.
«Департамент промышленности ХМАО продает рыболовные участки на озерах округа для промышленного рыболовства, договор заключается на 15 лет. Начальная цена участков зависит от площади озера, суша в границы рыболовного участка не входит», — сообщил продавец.
Стартовая цена за самое маленькое озеро Сорок в 13 га, расположенное в Ханты-Мансийском районе, составляет 42 рубля. Право рыбачить на самом крупном водоеме — озере Лохтовтур (Большое Окунево) в Кондинском районе — продают за 2672 рубля. Торги за рыболовные участки состоятся 5 июля.
Ранее URA.RU писало, что житель Салыма (ХМАО) поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.
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