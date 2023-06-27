27 июня 2023

Деппром ХМАО продает места для рыбалки на озерах

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, охота, моторные лодки, рыбалка, природа, лодки на реке
Начальная цена за право рыбачить на озере Сорок в ХМАО — 42 рубля Фото:

Департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер: Гагарье, Эльхеэмтор, Сорок, Тадутор и Лохтовтур. Представитель продавца сообщил агентству, что победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на этих водоемах.

«Департамент промышленности ХМАО продает рыболовные участки на озерах округа для промышленного рыболовства, договор заключается на 15 лет. Начальная цена участков зависит от площади озера, суша в границы рыболовного участка не входит», — сообщил продавец.

Стартовая цена за самое маленькое озеро Сорок в 13 га, расположенное в Ханты-Мансийском районе, составляет 42 рубля. Право рыбачить на самом крупном водоеме — озере Лохтовтур (Большое Окунево) в Кондинском районе — продают за 2672 рубля. Торги за рыболовные участки состоятся 5 июля.

Ранее URA.RU писало, что житель Салыма (ХМАО) поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.

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Департамент промышленности ХМАО выставил на торги пять озер: Гагарье, Эльхеэмтор, Сорок, Тадутор и Лохтовтур. Представитель продавца сообщил агентству, что победители аукциона смогут в течение 15 лет заниматься промышленным рыболовством на этих водоемах. «Департамент промышленности ХМАО продает рыболовные участки на озерах округа для промышленного рыболовства, договор заключается на 15 лет. Начальная цена участков зависит от площади озера, суша в границы рыболовного участка не входит», — сообщил продавец. Стартовая цена за самое маленькое озеро Сорок в 13 га, расположенное в Ханты-Мансийском районе, составляет 42 рубля. Право рыбачить на самом крупном водоеме — озере Лохтовтур (Большое Окунево) в Кондинском районе — продают за 2672 рубля. Торги за рыболовные участки состоятся 5 июля. Ранее URA.RU писало, что житель Салыма (ХМАО) поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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