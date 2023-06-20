20 июня 2023
19 июня 2023

Житель ХМАО поймал 22-килограммовую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставки "Мыс священной собаки" и "Палеогеновое море". Ханты-Мансийск, щука, чучело, рыба, трофей
Длина гигантской щуки из Салыма — больше метра (архивное фото) Фото:

Житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.

«Рыбачил с берега на реке Салым на обычный спиннинг и искусственную наживку, рыба вышла на мелководье кормиться и попала на крючок. Пришлось зайти в воду и приложить немало сил, чтобы вытащить тяжелый трофей: взвесил — 22 кг, и длина — больше метра», — рассказал мужчина.

Зариф Фатхутдинов увлекается рыбной ловлей 30 лет, но впервые поймал такую большую щуку — раньше попадались экземпляры до 12 килограммов. После фотосессии с уникальным трофеем рыбак выпустил гиганта обратно в реку. «Рыбачу из спортивного интереса: ловлю рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, чтобы она дальше жила на воле», — поделился рыбак.

Ранее URA.RU писало, что югорчанин поймал в Нижневартовском районе (ХМАО) карася со странным наростом на голове. Рыба обитала в озере на Орехово-Ермаковском месторождении.

Зариф Фатхутдинов c 22-килограммовой щукой
Зариф Фатхутдинов c 22-килограммовой щукой
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег. «Рыбачил с берега на реке Салым на обычный спиннинг и искусственную наживку, рыба вышла на мелководье кормиться и попала на крючок. Пришлось зайти в воду и приложить немало сил, чтобы вытащить тяжелый трофей: взвесил — 22 кг, и длина — больше метра», — рассказал мужчина. Зариф Фатхутдинов увлекается рыбной ловлей 30 лет, но впервые поймал такую большую щуку — раньше попадались экземпляры до 12 килограммов. После фотосессии с уникальным трофеем рыбак выпустил гиганта обратно в реку. «Рыбачу из спортивного интереса: ловлю рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, чтобы она дальше жила на воле», — поделился рыбак. Ранее URA.RU писало, что югорчанин поймал в Нижневартовском районе (ХМАО) карася со странным наростом на голове. Рыба обитала в озере на Орехово-Ермаковском месторождении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...