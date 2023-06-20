Житель ХМАО поймал 22-килограммовую щуку. Фото

21 июня 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Длина гигантской щуки из Салыма — больше метра (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег. «Рыбачил с берега на реке Салым на обычный спиннинг и искусственную наживку, рыба вышла на мелководье кормиться и попала на крючок. Пришлось зайти в воду и приложить немало сил, чтобы вытащить тяжелый трофей: взвесил — 22 кг, и длина — больше метра», — рассказал мужчина. Зариф Фатхутдинов увлекается рыбной ловлей 30 лет, но впервые поймал такую большую щуку — раньше попадались экземпляры до 12 килограммов. После фотосессии с уникальным трофеем рыбак выпустил гиганта обратно в реку. «Рыбачу из спортивного интереса: ловлю рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, чтобы она дальше жила на воле», — поделился рыбак. Ранее URA.RU писало, что югорчанин поймал в Нижневартовском районе (ХМАО) карася со странным наростом на голове. Рыба обитала в озере на Орехово-Ермаковском месторождении. Зариф Фатхутдинов c 22-килограммовой щукой Фото: читатель URA. RU

Житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Рыбак рассказал корреспонденту URA.RU, что ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег. «Рыбачил с берега на реке Салым на обычный спиннинг и искусственную наживку, рыба вышла на мелководье кормиться и попала на крючок. Пришлось зайти в воду и приложить немало сил, чтобы вытащить тяжелый трофей: взвесил — 22 кг, и длина — больше метра», — рассказал мужчина. Зариф Фатхутдинов увлекается рыбной ловлей 30 лет, но впервые поймал такую большую щуку — раньше попадались экземпляры до 12 килограммов. После фотосессии с уникальным трофеем рыбак выпустил гиганта обратно в реку. «Рыбачу из спортивного интереса: ловлю рыбу и отпускаю ее обратно в водоем, чтобы она дальше жила на воле», — поделился рыбак. Ранее URA.RU писало, что югорчанин поймал в Нижневартовском районе (ХМАО) карася со странным наростом на голове. Рыба обитала в озере на Орехово-Ермаковском месторождении.