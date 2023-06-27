В Нижневартовске обострился конфликт между мэрией и думой из-за скандальной приватизации кинотеатра. Инсайд

28 июня 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Приватизация кинотеатра «Мир» спровоцировала скандал Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске депутаты поддержали жителей города, которые массово выступили против продажи кинотеатра «Мир», и отказали администрации, выступившей инициатором продажи. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что инцидент усилил конфликт между думой и мэрией, который начался с момента, когда администрация решила провести непопулярное решение руками депутатов. «На заседании комитета по бюджету, когда депутаты объявили, что снимают вопрос о приватизации „Мира“ с повестки, представители мэрии предприняли попытку сохранить лицо. Замглавы Нижневартовска Виктор Ситников заявил, что мэр Дмитрий Кощенко сам уже передумал продавать „Мир“ и лично поручил думе снять вопрос с повестки. Мэрия решила провести непопулярное решение, прикрывшись депутатами, и до последнего надеялась, что затея выгорит. Но депутаты решили приватизацию отложить. Парламентарии считают, что администрация решила провести непопулярное решение, прикрывшись депутатами, и до последнего надеялась, что затея выгорит», — сообщает инсайдер. На сайте мэрии опубликована трансляция заседания комитета. Председатель думы Алексей Сатинов ответил, что никаких документов от мэрии в думу не поступало и обвинил Ситникова в нарушении регламента — тот пытался перекричать докладчика как раз во время объявления решения комитета. После этого Кощенко во время трансляции заседания опубликовал в своих соцсетях заявление о том, что он самостоятельно отказался от продажи кинотеатра под напором общественности. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия выступила инициатором приватизации. Кинотеатр запланировал купить один из местных бизнесменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске депутаты поддержали жителей города, которые массово выступили против продажи кинотеатра «Мир», и отказали администрации, выступившей инициатором продажи. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что инцидент усилил конфликт между думой и мэрией, который начался с момента, когда администрация решила провести непопулярное решение руками депутатов. «На заседании комитета по бюджету, когда депутаты объявили, что снимают вопрос о приватизации „Мира“ с повестки, представители мэрии предприняли попытку сохранить лицо. Замглавы Нижневартовска Виктор Ситников заявил, что мэр Дмитрий Кощенко сам уже передумал продавать „Мир“ и лично поручил думе снять вопрос с повестки. Мэрия решила провести непопулярное решение, прикрывшись депутатами, и до последнего надеялась, что затея выгорит. Но депутаты решили приватизацию отложить. Парламентарии считают, что администрация решила провести непопулярное решение, прикрывшись депутатами, и до последнего надеялась, что затея выгорит», — сообщает инсайдер. На сайте мэрии опубликована трансляция заседания комитета. Председатель думы Алексей Сатинов ответил, что никаких документов от мэрии в думу не поступало и обвинил Ситникова в нарушении регламента — тот пытался перекричать докладчика как раз во время объявления решения комитета. После этого Кощенко во время трансляции заседания опубликовал в своих соцсетях заявление о том, что он самостоятельно отказался от продажи кинотеатра под напором общественности. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия выступила инициатором приватизации. Кинотеатр запланировал купить один из местных бизнесменов.