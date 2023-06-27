27 июня 2023

На трассе Тюмень-Омск грузовик устроил лобовое столкновение с внедорожником. Видео

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Из-за ДТП пришлось ограничить движение Фото:

На федеральной трассе от Тюмени до Омска произошло столкновение грузовика и внедорожника Toyota. Из-за ДТП на дороге ограничено движение, так как люди застряли в автомобилях. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Из-за ДТП ограничено движение на 149-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Здесь столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. По их информации, грузовик выехал на встречную полосу, что и спровоцировало аварию.

Там уточнили, что в аварии пострадало три человека. Сейчас их пытаются достать из автомобилей. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На федеральной трассе от Тюмени до Омска произошло столкновение грузовика и внедорожника Toyota. Из-за ДТП на дороге ограничено движение, так как люди застряли в автомобилях. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Из-за ДТП ограничено движение на 149-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Здесь столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. По их информации, грузовик выехал на встречную полосу, что и спровоцировало аварию. Там уточнили, что в аварии пострадало три человека. Сейчас их пытаются достать из автомобилей. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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