На федеральной трассе от Тюмени до Омска произошло столкновение грузовика и внедорожника Toyota. Из-за ДТП на дороге ограничено движение, так как люди застряли в автомобилях. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Из-за ДТП ограничено движение на 149-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Здесь столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. По их информации, грузовик выехал на встречную полосу, что и спровоцировало аварию.
Там уточнили, что в аварии пострадало три человека. Сейчас их пытаются достать из автомобилей. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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