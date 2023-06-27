27 июня 2023

Банк «Сургутнефтегаза» отказал клиенту в погашении ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
Погасить долг можно в день очередного списания Фото:

«Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Об этом URA.RU рассказал клиент кредитной организации на условиях анонимности.

«Я брал в „СНГБ“ ипотеку. Сейчас мне нужно переезжать, и я продал квартиру. Банк покупателей перевел необходимую сумму для погашения оставшейся части кредита в „СНГБ“, но их сотрудники не захотели гасить мой долг и сказали ждать месяц до следующего платежа. Мне нужно в другом городе квартиру покупать, а я не могу деньги получить», — сообщил собеседник.

Из-за задержки мужчина не может воспользоваться деньгами, вырученными с продажи квартиры. Пока он не погасит долг в «СНГБ» и не снимет обременение с квартиры, наличные ему не достанутся. «Из-за этой задержки у меня срывается покупка дома в другом городе. Да и перед семейной парой неудобно, которой продал свою квартиру. Пока не снимут обременение, они не могут жить в квартире», — добавил собеседник.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в «Сургутнефтегазбанк». По адресу банка был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО судится с «СНГБ» из-за комиссии в 1,2 млн рублей. Такую сумму сургутянке насчитали на страховку стоимостью 110 тысяч рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Об этом URA.RU рассказал клиент кредитной организации на условиях анонимности. «Я брал в „СНГБ“ ипотеку. Сейчас мне нужно переезжать, и я продал квартиру. Банк покупателей перевел необходимую сумму для погашения оставшейся части кредита в „СНГБ“, но их сотрудники не захотели гасить мой долг и сказали ждать месяц до следующего платежа. Мне нужно в другом городе квартиру покупать, а я не могу деньги получить», — сообщил собеседник. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться деньгами, вырученными с продажи квартиры. Пока он не погасит долг в «СНГБ» и не снимет обременение с квартиры, наличные ему не достанутся. «Из-за этой задержки у меня срывается покупка дома в другом городе. Да и перед семейной парой неудобно, которой продал свою квартиру. Пока не снимут обременение, они не могут жить в квартире», — добавил собеседник. Журналист агентства обратился за разъяснениями в «Сургутнефтегазбанк». По адресу банка был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО судится с «СНГБ» из-за комиссии в 1,2 млн рублей. Такую сумму сургутянке насчитали на страховку стоимостью 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...