Банк «Сургутнефтегаза» отказал клиенту в погашении ипотеки

28 июня 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Погасить долг можно в день очередного списания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Об этом URA.RU рассказал клиент кредитной организации на условиях анонимности. «Я брал в „СНГБ“ ипотеку. Сейчас мне нужно переезжать, и я продал квартиру. Банк покупателей перевел необходимую сумму для погашения оставшейся части кредита в „СНГБ“, но их сотрудники не захотели гасить мой долг и сказали ждать месяц до следующего платежа. Мне нужно в другом городе квартиру покупать, а я не могу деньги получить», — сообщил собеседник. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться деньгами, вырученными с продажи квартиры. Пока он не погасит долг в «СНГБ» и не снимет обременение с квартиры, наличные ему не достанутся. «Из-за этой задержки у меня срывается покупка дома в другом городе. Да и перед семейной парой неудобно, которой продал свою квартиру. Пока не снимут обременение, они не могут жить в квартире», — добавил собеседник. Журналист агентства обратился за разъяснениями в «Сургутнефтегазбанк». По адресу банка был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО судится с «СНГБ» из-за комиссии в 1,2 млн рублей. Такую сумму сургутянке насчитали на страховку стоимостью 110 тысяч рублей.

«Сургутнефтегазбанк» отказал жителю ХМАО в досрочном погашении ипотеки. Об этом URA.RU рассказал клиент кредитной организации на условиях анонимности. «Я брал в „СНГБ“ ипотеку. Сейчас мне нужно переезжать, и я продал квартиру. Банк покупателей перевел необходимую сумму для погашения оставшейся части кредита в „СНГБ“, но их сотрудники не захотели гасить мой долг и сказали ждать месяц до следующего платежа. Мне нужно в другом городе квартиру покупать, а я не могу деньги получить», — сообщил собеседник. Из-за задержки мужчина не может воспользоваться деньгами, вырученными с продажи квартиры. Пока он не погасит долг в «СНГБ» и не снимет обременение с квартиры, наличные ему не достанутся. «Из-за этой задержки у меня срывается покупка дома в другом городе. Да и перед семейной парой неудобно, которой продал свою квартиру. Пока не снимут обременение, они не могут жить в квартире», — добавил собеседник. Журналист агентства обратился за разъяснениями в «Сургутнефтегазбанк». По адресу банка был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО судится с «СНГБ» из-за комиссии в 1,2 млн рублей. Такую сумму сургутянке насчитали на страховку стоимостью 110 тысяч рублей.