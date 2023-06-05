Жительница ХМАО судится с «Сургутнефтегазбанком» из-за комиссии в 1,2 млн рублей

Сургутянка требует суд признать договор ничтожным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Сургута (ХМАО) Оксана Кузнецова судится с «Сургутнефтегазбанком» из-за комиссии в 1,2 млн рублей, которую ей насчитали сотрудники коммерческой организации за страховку стоимостью 110 тысяч. Об этом женщина сообщила журналисту URA.RU в телефонном разговоре.

«Мы брали кредит в „СНГБ“, и банк выдал нам его с условием страхования жизни. Иначе деньги выдавать отказывались. Страховка за два кредита стоила почти 1,4 миллиона рублей. Позже мы узнали, что из этой суммы лишь 110 тысяч потрачены на страховку, а остальные деньги банк взял себе как комиссию за оказание услуг. Оказывается, сотрудники скрыли эти условия от нас с мужем при оформлении документов, и мы обратились в суд», — сообщила Кузнецова.

Семейная пара требует признать договор с банком ничтожным и вернуть им деньги. Как рассказал юрист Алексей Редькин, банк нарушил положение закона «О защите прав потребителей». «В законе указано, что запрещено навязывать услуги, и банк обязан был предоставить всю полную и достоверную информацию о предлагаемой услуге клиентам. Но сотрудники коммерческой организации этого не сделали, и одно это обстоятельство является основанием для расторжения договора и возврата денег», — сообщил Редькин.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в «СНГБ». В адрес банка был направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутянка обвинила «Сургутнефтегазбанк» в увеличении кредитного долга в 1,5 млн рублей. Сотрудники кредитной организации насчитали себе эти деньги в виде комиссии за страховку, проданную за 200 тысяч рублей.