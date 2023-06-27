Современные технологии в общепите возмутили жителей ЯНАО

В Надыме посетитель ресторана не смог заказать еду из-за отсутствия меню на бумаге

28 июня 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Надыме в ресторане «Тепло» гостям предлагают сканировать электронное меню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) одного из посетителей ресторана «Тепло» возмутило отсутствие напечатанного на бумаге меню. Вместо этого ему предложили воспользоваться QR-кодом, сообщил надымчанин в социальных сетях. «Пришли с девушкой [в ресторан „Тепло“], попросили меню. Нам сказали, что меню в электронном варианте, нужно сканировать код чтобы его посмотреть. Зашли на сайт, а там не загружается фото блюд, как нам выбирать то, что мы не видим? Ткнули пальцем в меню чтобы сделать заказ, оказалось, что такого в меню блюда нет — ткнули второй раз, на что опять получили ответ, что и этого блюда нет. Попили чай и пошли голодные и злые прочь», — написал посетитель в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Пост набрал более пятидесяти комментариев, при этом надымчане высказали различное мнение о сложившейся ситуации. «Суть сферы оказания услуг в том, чтобы удовлетворять спрос потребителя, а не в подстраивании потребителя под условия исполнителя», — соглашается с автором Александр. «Понимаю, что век технологий, телефоном пользоваться умею, но обожаю листать меню — красивое, ламинированное, яркое», — воздержалась Екатерина. «На дворе 21 век, какое бумажное меню, в больших городах уже все перешли на электронный вариант, когда у меня не сработал код, официант сам предложил посмотреть меню через свой телефон», — поддерживает заведение Юлия. Корреспонденту агентства работник ресторана подтвердила, что у них действительно нет меню на бумаге, а чтобы сделать заказ — нужно сканировать QR-код. На другие вопросы собеседница отвечать не стала, сославшись на то, что обсуждать заведение не в ее компетенции. В комментариях под постом представители ресторана пообещали в ближайшее время исправить ситуацию и ввести печатное меню. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде посетительнице итальянского ресторана попалась в котлете бумага. Ей принесли извинения и сделали скидку на весь чек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Надыме (ЯНАО) одного из посетителей ресторана «Тепло» возмутило отсутствие напечатанного на бумаге меню. Вместо этого ему предложили воспользоваться QR-кодом, сообщил надымчанин в социальных сетях. «Пришли с девушкой [в ресторан „Тепло“], попросили меню. Нам сказали, что меню в электронном варианте, нужно сканировать код чтобы его посмотреть. Зашли на сайт, а там не загружается фото блюд, как нам выбирать то, что мы не видим? Ткнули пальцем в меню чтобы сделать заказ, оказалось, что такого в меню блюда нет — ткнули второй раз, на что опять получили ответ, что и этого блюда нет. Попили чай и пошли голодные и злые прочь», — написал посетитель в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Пост набрал более пятидесяти комментариев, при этом надымчане высказали различное мнение о сложившейся ситуации. «Суть сферы оказания услуг в том, чтобы удовлетворять спрос потребителя, а не в подстраивании потребителя под условия исполнителя», — соглашается с автором Александр. «Понимаю, что век технологий, телефоном пользоваться умею, но обожаю листать меню — красивое, ламинированное, яркое», — воздержалась Екатерина. «На дворе 21 век, какое бумажное меню, в больших городах уже все перешли на электронный вариант, когда у меня не сработал код, официант сам предложил посмотреть меню через свой телефон», — поддерживает заведение Юлия. Корреспонденту агентства работник ресторана подтвердила, что у них действительно нет меню на бумаге, а чтобы сделать заказ — нужно сканировать QR-код. На другие вопросы собеседница отвечать не стала, сославшись на то, что обсуждать заведение не в ее компетенции. В комментариях под постом представители ресторана пообещали в ближайшее время исправить ситуацию и ввести печатное меню. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде посетительнице итальянского ресторана попалась в котлете бумага. Ей принесли извинения и сделали скидку на весь чек.