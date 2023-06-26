Жительнице ЯНАО бумажка помешала съесть ланч в европейском ресторане

Бумажка в котлете помешала гостье ресторана съесть бизнес-ланч Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) посетительнице ресторана итальянской кухни IL-Gusto во время бизнес-ланча в котлете попалась маркировка, которой заготовщики отмечают время приготовления фарша. Об этом URA.RU рассказали сами работники ресторана.

«К сожалению, такой случай был. Мы сразу же извинились и предложили сделать гостье скидку на весь чек. Отмечу, что это у нас первый такой случай, и впредь мы постараемся избежать подобных ситуаций», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Он пояснил, что котлеты готовятся по факту заказа, а вот фарш для них, хоть и недолгого хранения, но готовится заранее. Для того чтобы знать время приготовления заготовки, упаковки помечают специальным пистолетом-маркером. Подобная бумажка-маркер и могла попасть в мясо по недосмотру заготовщика. Собеседник корреспондента отметил, что с заготовщиком будет проведена беседа, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое гости одного из заведений отравились подаваемыми блюдами. По данному факту была организована проверка прокуратуры.