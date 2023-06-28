В Курганскую область придет 32-градусная жара. Скрин

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Пляж Голубые озёра. Курган, пляж, лето, купание, пляж голубые озера
Курганцев ждет жаркое начало июля Фото:

Жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха 1 июля днем: +27,+32°C», — информируют синоптики. Ближе к выходным в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В последний четверг июня в области пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Возможен порывы западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня днем составит от 21 до 27 градусов тепла.

В Курганской области 1 июля потеплеет до 32 градусов
В Курганской области 1 июля потеплеет до 32 градусов

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Жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха 1 июля днем: +27,+32°C», — информируют синоптики. Ближе к выходным в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В последний четверг июня в области пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Возможен порывы западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня днем составит от 21 до 27 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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