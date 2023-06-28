Курганцев ждет жаркое начало июля
Жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха 1 июля днем: +27,+32°C», — информируют синоптики. Ближе к выходным в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В последний четверг июня в области пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Возможен порывы западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня днем составит от 21 до 27 градусов тепла.
В Курганской области 1 июля потеплеет до 32 градусов
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