В Курганскую область придет 32-градусная жара. Скрин

28 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Курганцев ждет жаркое начало июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха 1 июля днем: +27,+32°C», — информируют синоптики. Ближе к выходным в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В последний четверг июня в области пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Возможен порывы западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня днем составит от 21 до 27 градусов тепла. В Курганской области 1 июля потеплеет до 32 градусов Скрин: курганский ЦГМС

Жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха 1 июля днем: +27,+32°C», — информируют синоптики. Ближе к выходным в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В последний четверг июня в области пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Возможен порывы западного ветра до 14 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня днем составит от 21 до 27 градусов тепла.