Жители Ноябрьска отремонтировали подъезд, не дожидаясь коммунальщиков

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) сама отремонтировала подъезд многоквартирного дома, переклеив отвалившуюся напольную плитку, не дожидаясь, пока управляющая компания начнет ремонт. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», комментируя жалобы соседей на бездействие коммунальщиков.
«Проблему развалившейся плитки нашего подъезда мы с подругой решили сами. Посмотрели видео на сайте, как правильно положить плитку и сами все сделали. В управляющую компания мы не стали обращаться и дожидаться ремонта», — рассказала Елена Демина.
По словам ноябрянки, ничего сложного в укладке плитки нет. При этом некоторые из читателей паблика также не поняли, почему люди жалуются в соцсетях, вместо того, чтобы сообщить о проблеме в управляющую компанию.
Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию «Новое время», обслуживающую дом. На момент публикации ответ не поступил.
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