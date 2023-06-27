27 июня 2023

Жители Ноябрьска отремонтировали подъезд, не дожидаясь коммунальщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, магнитогорск, подъезд, ремонт
Инициативная женщина не стала обращаться в управляющую компанию Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) сама отремонтировала подъезд многоквартирного дома, переклеив отвалившуюся напольную плитку, не дожидаясь, пока управляющая компания начнет ремонт. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», комментируя жалобы соседей на бездействие коммунальщиков.

«Проблему развалившейся плитки нашего подъезда мы с подругой решили сами. Посмотрели видео на сайте, как правильно положить плитку и сами все сделали. В управляющую компания мы не стали обращаться и дожидаться ремонта», — рассказала Елена Демина.

По словам ноябрянки, ничего сложного в укладке плитки нет. При этом некоторые из читателей паблика также не поняли, почему люди жалуются в соцсетях, вместо того, чтобы сообщить о проблеме в управляющую компанию.

Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию «Новое время», обслуживающую дом. На момент публикации ответ не поступил.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) сама отремонтировала подъезд многоквартирного дома, переклеив отвалившуюся напольную плитку, не дожидаясь, пока управляющая компания начнет ремонт. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», комментируя жалобы соседей на бездействие коммунальщиков. «Проблему развалившейся плитки нашего подъезда мы с подругой решили сами. Посмотрели видео на сайте, как правильно положить плитку и сами все сделали. В управляющую компания мы не стали обращаться и дожидаться ремонта», — рассказала Елена Демина. По словам ноябрянки, ничего сложного в укладке плитки нет. При этом некоторые из читателей паблика также не поняли, почему люди жалуются в соцсетях, вместо того, чтобы сообщить о проблеме в управляющую компанию. Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию «Новое время», обслуживающую дом. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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