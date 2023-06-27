Жители Ноябрьска отремонтировали подъезд, не дожидаясь коммунальщиков

Инициативная женщина не стала обращаться в управляющую компанию Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) сама отремонтировала подъезд многоквартирного дома, переклеив отвалившуюся напольную плитку, не дожидаясь, пока управляющая компания начнет ремонт. Об этом женщина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», комментируя жалобы соседей на бездействие коммунальщиков.

«Проблему развалившейся плитки нашего подъезда мы с подругой решили сами. Посмотрели видео на сайте, как правильно положить плитку и сами все сделали. В управляющую компания мы не стали обращаться и дожидаться ремонта», — рассказала Елена Демина.

По словам ноябрянки, ничего сложного в укладке плитки нет. При этом некоторые из читателей паблика также не поняли, почему люди жалуются в соцсетях, вместо того, чтобы сообщить о проблеме в управляющую компанию.

Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию «Новое время», обслуживающую дом. На момент публикации ответ не поступил.