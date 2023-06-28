В МИД РФ удивились заявлению Украины о российских переговорщиках

МИД РФ ничего не знает о переговорщиках по мирному плану с Украиной

28 июня 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Захарова высказалась о переговорах с Украиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не знают, что имел ввиду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «настоящей группе российских будущих переговорщиков». Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что существует «находящаяся в тени» группа будущих российских переговорщиков по Украине. Он добавил, что к ней может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я даже не представляю о чем Данилов говорил. Если он назовет пофамильно — будет интересно. Это же может быть что угодно. Может быть проекция на, так называемых, хороших русских. Или на тех, кого десятилетиями содержат на американские гранты под видом представителей России», — сказала Мария Захарова. Ранее представитель МИД рассказала об отправке в Соединенные Штаты специального рейса для вывоза российских дипломатов. Американские власти предписали им покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания.

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не знают, что имел ввиду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «настоящей группе российских будущих переговорщиков». Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что существует «находящаяся в тени» группа будущих российских переговорщиков по Украине. Он добавил, что к ней может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я даже не представляю о чем Данилов говорил. Если он назовет пофамильно — будет интересно. Это же может быть что угодно. Может быть проекция на, так называемых, хороших русских. Или на тех, кого десятилетиями содержат на американские гранты под видом представителей России», — сказала Мария Захарова. Ранее представитель МИД рассказала об отправке в Соединенные Штаты специального рейса для вывоза российских дипломатов. Американские власти предписали им покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания.