В МИД РФ удивились заявлению Украины о российских переговорщиках

МИД РФ ничего не знает о переговорщиках по мирному плану с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова высказалась о переговорах с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не знают, что имел ввиду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «настоящей группе российских будущих переговорщиков». Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что существует «находящаяся в тени» группа будущих российских переговорщиков по Украине. Он добавил, что к ней может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я даже не представляю о чем Данилов говорил. Если он назовет пофамильно — будет интересно. Это же может быть что угодно. Может быть проекция на, так называемых, хороших русских. Или на тех, кого десятилетиями содержат на американские гранты под видом представителей России», — сказала Мария Захарова.

Ранее представитель МИД рассказала об отправке в Соединенные Штаты специального рейса для вывоза российских дипломатов. Американские власти предписали им покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания.

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В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не знают, что имел ввиду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «настоящей группе российских будущих переговорщиков». Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что существует «находящаяся в тени» группа будущих российских переговорщиков по Украине. Он добавил, что к ней может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я даже не представляю о чем Данилов говорил. Если он назовет пофамильно — будет интересно. Это же может быть что угодно. Может быть проекция на, так называемых, хороших русских. Или на тех, кого десятилетиями содержат на американские гранты под видом представителей России», — сказала Мария Захарова. Ранее представитель МИД рассказала об отправке в Соединенные Штаты специального рейса для вывоза российских дипломатов. Американские власти предписали им покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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