В МИД РФ удивились заявлению Украины о российских переговорщиках

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не знают, что имел ввиду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «настоящей группе российских будущих переговорщиков». Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что существует «находящаяся в тени» группа будущих российских переговорщиков по Украине. Он добавил, что к ней может присоединиться президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я даже не представляю о чем Данилов говорил. Если он назовет пофамильно — будет интересно. Это же может быть что угодно. Может быть проекция на, так называемых, хороших русских. Или на тех, кого десятилетиями содержат на американские гранты под видом представителей России», — сказала Мария Захарова.
Ранее представитель МИД рассказала об отправке в Соединенные Штаты специального рейса для вывоза российских дипломатов. Американские власти предписали им покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания.
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