Ивановские власти подтвердили гибель экипажа Ил-22 при мятеже Пригожина

Экипаж самолета Ил-22 погиб 24 июня в Ивановской области при исполнении военного долга. Воздушное судно было сбито частной армией «Вагнер», которой владеет Евгений Пригожин. Об этом сообщило правительство Ивановской области.
«В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области», — указано в сообщении правительства области. Там выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что погибшие летчики выполнили свой долг во время мятежа Пригожина. Такое заявление он сделал во время обращения к военным в Кремле. Пригожин организовал вооруженный мятеж 24 июня. Он пообещал уничтожать все позиции Минобороны на пути к Москве. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа, передает RT.
Экипаж самолета Ил-22 погиб 24 июня в Ивановской области при исполнении военного долга. Воздушное судно было сбито частной армией «Вагнер», которой владеет Евгений Пригожин. Об этом сообщило правительство Ивановской области. «В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области», — указано в сообщении правительства области. Там выразили соболезнования семьям погибших. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что погибшие летчики выполнили свой долг во время мятежа Пригожина. Такое заявление он сделал во время обращения к военным в Кремле. Пригожин организовал вооруженный мятеж 24 июня. Он пообещал уничтожать все позиции Минобороны на пути к Москве. Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о прекращении мятежа, передает RT.