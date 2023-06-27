Путин: погибшие летчики выполнили свой долг во время мятежа Пригожина

Летчики выполнили свой долг с честью, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Погибшие летчики ВКС РФ с честью исполнили свой долг во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это отметил президент России Владимир Путин.
«Погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня», — заявил Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время обращения к военным в Кремле.
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