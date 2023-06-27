Путин: погибшие летчики выполнили свой долг во время мятежа Пригожина

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Летчики выполнили свой долг с честью, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Погибшие летчики ВКС РФ с честью исполнили свой долг во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это отметил президент России Владимир Путин.

«Погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня», — заявил Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время обращения к военным в Кремле.

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Погибшие летчики ВКС РФ с честью исполнили свой долг во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это отметил президент России Владимир Путин. «Погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня», — заявил Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время обращения к военным в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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