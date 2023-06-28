Волонтеры «ЛизаАлерт» приостановили выезд экипажей на поиски Далера Бобиева

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» приостановили выезд экипажей и выход пеших патрулей на поиски шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся 26 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отряда.
«Выезд экипажей на сегодня, 28 июня, приостановлен, но поиски мальчика продолжаются», — сказано в сообщении. Волонтеры ищут ребенка третьи сутки, они физически устали, поэтому выезд экипажей приостановлен.
Все поставленные задачи на 28 июня будут выполнены оставшимися волонтерами «ЛизаАлерт». Их штаб работает круглосуточно. В пресс-службе отряда добавили, что спасателям нужно проанализировать собранную за сутки информацию и выставить задачи на завтрашний день.
Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» +7 (800) 700-54-52. Поисками также занимаются волонтеры из отряда «Прорыв». В отряде сообщили, что они не останавливают поиски, в отличие от коллег из «ЛизаАлерт». «У нас стопа (выезда экипажей — прим. URA.RU) нет, мы продолжаем поиски», — заявили в отряде «Прорыв».
Далер Бобиев потерялся в Екатеринбурге 26 июня. Его ищут силовики, добровольцы и волонтеры. Всю последнюю информацию о поисках мальчика URA.RU собрало в одном материале.
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