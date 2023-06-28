Волонтеры «ЛизаАлерт» приостановили выезд экипажей на поиски Далера Бобиева

28 июня 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут мальчика третьи сутки, люди физически устали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» приостановили выезд экипажей и выход пеших патрулей на поиски шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся 26 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отряда. «Выезд экипажей на сегодня, 28 июня, приостановлен, но поиски мальчика продолжаются», — сказано в сообщении. Волонтеры ищут ребенка третьи сутки, они физически устали, поэтому выезд экипажей приостановлен. Все поставленные задачи на 28 июня будут выполнены оставшимися волонтерами «ЛизаАлерт». Их штаб работает круглосуточно. В пресс-службе отряда добавили, что спасателям нужно проанализировать собранную за сутки информацию и выставить задачи на завтрашний день. Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» +7 (800) 700-54-52. Поисками также занимаются волонтеры из отряда «Прорыв». В отряде сообщили, что они не останавливают поиски, в отличие от коллег из «ЛизаАлерт». «У нас стопа (выезда экипажей — прим. URA.RU) нет, мы продолжаем поиски», — заявили в отряде «Прорыв». Далер Бобиев потерялся в Екатеринбурге 26 июня. Его ищут силовики, добровольцы и волонтеры. Всю последнюю информацию о поисках мальчика URA.RU собрало в одном материале.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» приостановили выезд экипажей и выход пеших патрулей на поиски шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся 26 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отряда. «Выезд экипажей на сегодня, 28 июня, приостановлен, но поиски мальчика продолжаются», — сказано в сообщении. Волонтеры ищут ребенка третьи сутки, они физически устали, поэтому выезд экипажей приостановлен. Все поставленные задачи на 28 июня будут выполнены оставшимися волонтерами «ЛизаАлерт». Их штаб работает круглосуточно. В пресс-службе отряда добавили, что спасателям нужно проанализировать собранную за сутки информацию и выставить задачи на завтрашний день. Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» +7 (800) 700-54-52. Поисками также занимаются волонтеры из отряда «Прорыв». В отряде сообщили, что они не останавливают поиски, в отличие от коллег из «ЛизаАлерт». «У нас стопа (выезда экипажей — прим. URA.RU) нет, мы продолжаем поиски», — заявили в отряде «Прорыв». Далер Бобиев потерялся в Екатеринбурге 26 июня. Его ищут силовики, добровольцы и волонтеры. Всю последнюю информацию о поисках мальчика URA.RU собрало в одном материале.