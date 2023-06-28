NYT: рельеф серьезно затрудняет наступление ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Украинские танки хорошо видно на открытых полях, написали в NYT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России есть существенное преимущество в ведении боевых действий из-за плоских открытых полей, которые являются оптимальной местностью для обороны. Из-за этого контрнаступление ВСУ идет медленно. Об этом написали в газете The New York Times.

«Медленный темп [наступления], скорее всего, является результатом нескольких факторов. Плоские открытые поля, подобные тем, что усеивают южную Украину, — оптимальная местность для обороняющейся армии», — написали в материале. Также там уточнили, что ВС РФ с начала боевых действий на Украине улучшили свою тактику.

Автор добавил, что поля являются проблемой для ВСУ, так как на них хорошо видны и слышны танки. «Чтобы Украина могла вести боевые действия, этой паре — бронетехнике и пехоте — придется пройти по маршрутам, которые Россия тщательно заминировала», — заключили в статье.

Ранее стало известно, что наступление 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области провалилось из-за противотанковых мин России, передает RT. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале наступления. По его словам, страны медлили с поставками оружия Киеву, пишет MK.RU.

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У России есть существенное преимущество в ведении боевых действий из-за плоских открытых полей, которые являются оптимальной местностью для обороны. Из-за этого контрнаступление ВСУ идет медленно. Об этом написали в газете The New York Times. «Медленный темп [наступления], скорее всего, является результатом нескольких факторов. Плоские открытые поля, подобные тем, что усеивают южную Украину, — оптимальная местность для обороняющейся армии», — написали в материале. Также там уточнили, что ВС РФ с начала боевых действий на Украине улучшили свою тактику. Автор добавил, что поля являются проблемой для ВСУ, так как на них хорошо видны и слышны танки. «Чтобы Украина могла вести боевые действия, этой паре — бронетехнике и пехоте — придется пройти по маршрутам, которые Россия тщательно заминировала», — заключили в статье. Ранее стало известно, что наступление 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области провалилось из-за противотанковых мин России, передает RT. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале наступления. По его словам, страны медлили с поставками оружия Киеву, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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