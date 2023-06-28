NYT: рельеф серьезно затрудняет наступление ВСУ

28 июня 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Украинские танки хорошо видно на открытых полях, написали в NYT Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть существенное преимущество в ведении боевых действий из-за плоских открытых полей, которые являются оптимальной местностью для обороны. Из-за этого контрнаступление ВСУ идет медленно. Об этом написали в газете The New York Times. «Медленный темп [наступления], скорее всего, является результатом нескольких факторов. Плоские открытые поля, подобные тем, что усеивают южную Украину, — оптимальная местность для обороняющейся армии», — написали в материале . Также там уточнили, что ВС РФ с начала боевых действий на Украине улучшили свою тактику. Автор добавил, что поля являются проблемой для ВСУ, так как на них хорошо видны и слышны танки. «Чтобы Украина могла вести боевые действия, этой паре — бронетехнике и пехоте — придется пройти по маршрутам, которые Россия тщательно заминировала», — заключили в статье. Ранее стало известно, что наступление 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области провалилось из-за противотанковых мин России, передает RT. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале наступления. По его словам, страны медлили с поставками оружия Киеву, пишет MK.RU.

У России есть существенное преимущество в ведении боевых действий из-за плоских открытых полей, которые являются оптимальной местностью для обороны. Из-за этого контрнаступление ВСУ идет медленно. Об этом написали в газете The New York Times. «Медленный темп [наступления], скорее всего, является результатом нескольких факторов. Плоские открытые поля, подобные тем, что усеивают южную Украину, — оптимальная местность для обороняющейся армии», — написали в материале. Также там уточнили, что ВС РФ с начала боевых действий на Украине улучшили свою тактику. Автор добавил, что поля являются проблемой для ВСУ, так как на них хорошо видны и слышны танки. «Чтобы Украина могла вести боевые действия, этой паре — бронетехнике и пехоте — придется пройти по маршрутам, которые Россия тщательно заминировала», — заключили в статье. Ранее стало известно, что наступление 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области провалилось из-за противотанковых мин России, передает RT. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале наступления. По его словам, страны медлили с поставками оружия Киеву, пишет MK.RU.