Власти Кургана ответили депутату, раскритиковавшему отчет мэра

Власти Кургана ответили депутату гордумы, раскритиковавшему доклад мэра Елены Ситниковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана в ответ на критику депутата гордумы Якова Сидорова по проблеме информирования о чрезвычайной ситуации сообщила, что власти своевременно предупреждали жителей о пожарах. Заявление опубликовала пресс-служба.

«Оповещение населения о наступлении ЧС проводилось с помощью сирен, громкоговорителей, путем подворовых обходов, через официальный сайт администрации Кургана, а также аккаунты властей в социальных сетях, путем СМС-уведомлений, через СМИ», — указано в ответе пресс-службы мэрии Кургана.

По данным курганских властей, жителей своевременно информировали об эвакуации 7 мая в зоне ЧС. В ответе мэрии подчеркивается, что сотрудники силовых структур доносили до курганцев информацию об эвакуации, в том числе, через громкоговорители, установленные на автомобилях. Пресс-служба мэрии сообщила в ответе URA.RU, что только за 7 мая число просмотров информации о ЧС в аккаунте администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте» превысило 190 тысяч.

Ранее корреспондент URA.RU с заседания гордумы 28 июня сообщал о том, что глава Кургана Елена Ситникова во время отчета о своей работе ушла от ответа на вопрос депутата Якова Сидорова о подготовке к чрезвычайным ситуациям. По мнению Сидорова, именно мэр отвечает за информирование граждан в случае наступления ЧС. Он считает, что Ситникова не рассказала об этом в отчете.