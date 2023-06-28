Немецкую разведку удивил мятеж Евгения Пригожина

События вокруг частной армии, основателем которой является предприниматель Евгений Пригожин, стали полной неожиданностью для разведки Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования.
«Действия частной армии стали сюрпризом для Федеральной разведывательной службы Германии», — сказал он. Выдержки из интервью с Шольцем опубликовало немецкое информационное агентство DPA. Канцлер ФРГ отметил, что разведывательные органы Германии «разумеется, не знали об этом в воздухе». Он добавил, что произошедшие события будут в скором времени обсуждаться в кругу западных политиков.
Ранее, 23 июня, Пригожин опубликовал в соцсети видео ракетного удара якобы по позициям. Он объявил, что атака была произведена с тыловой стороны. По его словам, удар нанесло Министерство обороны РФ. Позднее представители Минобороны выступили с опровержением обвинений предпринимателя. После этого Пригожин пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не определился со статусом ЧВК.
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