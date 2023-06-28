28 июня 2023

Sky News: Мадонна угодила в реанимацию из-за серьезной инфекции

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Мадонна отложила тур после того, как попала в реанимацию Фото:

Американская автор-исполнительница, поп-певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована с бактериальной инфекцией. Об этом сообщил ее менеджер Гай Озри.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, состояние певицы улучшается. Сейчас Мадонна находится под пристальным вниманием врачей.

На время болезни певицы отложен ее тур, который должен был стартовать 15 июля, а также перенесены концерты, передает МК. Сейчас 64-летняя Мадонна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Американская автор-исполнительница, поп-певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована с бактериальной инфекцией. Об этом сообщил ее менеджер Гай Озри. «В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, состояние певицы улучшается. Сейчас Мадонна находится под пристальным вниманием врачей. На время болезни певицы отложен ее тур, который должен был стартовать 15 июля, а также перенесены концерты, передает МК. Сейчас 64-летняя Мадонна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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