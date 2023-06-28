Sky News: Мадонна угодила в реанимацию из-за серьезной инфекции

29 июня 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Мадонна отложила тур после того, как попала в реанимацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская автор-исполнительница, поп-певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована с бактериальной инфекцией. Об этом сообщил ее менеджер Гай Озри. «В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, состояние певицы улучшается. Сейчас Мадонна находится под пристальным вниманием врачей. На время болезни певицы отложен ее тур, который должен был стартовать 15 июля, а также перенесены концерты, передает МК . Сейчас 64-летняя Мадонна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Американская автор-исполнительница, поп-певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) госпитализирована с бактериальной инфекцией. Об этом сообщил ее менеджер Гай Озри. «В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По его словам, состояние певицы улучшается. Сейчас Мадонна находится под пристальным вниманием врачей. На время болезни певицы отложен ее тур, который должен был стартовать 15 июля, а также перенесены концерты, передает МК. Сейчас 64-летняя Мадонна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).