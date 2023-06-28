В Верхней Пышме до конца года изменится движение пяти автобусов
В Верхней Пышме (Свердловская область) с 30 июля автобусы №2, 106, 109, 112 и 113 изменят маршруты до конца 2023 года. Это вызвано реконструкцией улицы 40 лет Октября, сообщили в городской мэрии.
«С 30 июля изменится схема движения автобусов №106, 112, 113, 109 и 2. Они временно не будут ездить по улице 40 лет Октября, где начнется реконструкция. Плановый срок проведения работ — до декабря», — пишет пресс-служба городской мэрии в telegram-канале.
Улицу 40 лет Октября будут реконструировать от Уральских Рабочих до Зеленой и от улицы Зеленая до Куйбышева. Автобусы будут объезжать эти участки дорог.
Маршрут автобуса №2
Маршрут автобуса №106
Маршрут автобуса №113
Маршрут автобуса №112
Маршрут автобуса №109
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