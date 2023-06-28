28 июня 2023

В свердловском городе до конца года изменится движение нескольких автобусов. Карта

В Верхней Пышме из-за ремонта улицы изменится движение пяти автобусов до декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, пассажиры, паз, общественный траснпорт
В Верхней Пышме до конца года изменится движение пяти автобусов Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) с 30 июля автобусы №2, 106, 109, 112 и 113 изменят маршруты до конца 2023 года. Это вызвано реконструкцией улицы 40 лет Октября, сообщили в городской мэрии.

«С 30 июля изменится схема движения автобусов №106, 112, 113, 109 и 2. Они временно не будут ездить по улице 40 лет Октября, где начнется реконструкция. Плановый срок проведения работ — до декабря», — пишет пресс-служба городской мэрии в telegram-канале.

Улицу 40 лет Октября будут реконструировать от Уральских Рабочих до Зеленой и от улицы Зеленая до Куйбышева. Автобусы будут объезжать эти участки дорог.

Маршрут автобуса №2
Маршрут автобуса №2
Фото:
Маршрут автобуса №106
Маршрут автобуса №106
Фото:
Маршрут автобуса №113
Маршрут автобуса №113
Фото:
Маршрут автобуса №112
Маршрут автобуса №112
Фото:
Маршрут автобуса №109
Маршрут автобуса №109
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) с 30 июля автобусы №2, 106, 109, 112 и 113 изменят маршруты до конца 2023 года. Это вызвано реконструкцией улицы 40 лет Октября, сообщили в городской мэрии. «С 30 июля изменится схема движения автобусов №106, 112, 113, 109 и 2. Они временно не будут ездить по улице 40 лет Октября, где начнется реконструкция. Плановый срок проведения работ — до декабря», — пишет пресс-служба городской мэрии в telegram-канале. Улицу 40 лет Октября будут реконструировать от Уральских Рабочих до Зеленой и от улицы Зеленая до Куйбышева. Автобусы будут объезжать эти участки дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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