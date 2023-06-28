28 июня 2023

«Известия»: в России собираются конфисковать зверей у живодеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью в офисе застройщика TEN девелопмент. Екатеринбург, кошка
Действующие нормы закона не дают гарантии, что животное снова не пострадает Фото:

За жестокое обращение у владельцев могут изымать домашних и диких животных. Соответствующее предложение внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение. Во-вторых, необходимо изымать домашних питомцев, если владельцы над ними издеваются», — заявил парламентарий «Известиям».

В настоящее время, за жестокость к животным предполагается штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы, сроком до трех лет, но при этом питомец остается у владельца. Существующие меры не дают гарантии, что животное снова не пострадает, поэтому необходимо внести соответствующие изменения на законодательно уровне.

Ранее в Госдуме предложили запретить использовать лошадей в городах для зрелищных мероприятий. Предложение по запрету выдвинуто после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.

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За жестокое обращение у владельцев могут изымать домашних и диких животных. Соответствующее предложение внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. «Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение. Во-вторых, необходимо изымать домашних питомцев, если владельцы над ними издеваются», — заявил парламентарий «Известиям». В настоящее время, за жестокость к животным предполагается штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы, сроком до трех лет, но при этом питомец остается у владельца. Существующие меры не дают гарантии, что животное снова не пострадает, поэтому необходимо внести соответствующие изменения на законодательно уровне. Ранее в Госдуме предложили запретить использовать лошадей в городах для зрелищных мероприятий. Предложение по запрету выдвинуто после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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