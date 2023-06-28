«Известия»: в России собираются конфисковать зверей у живодеров

За жестокое обращение у владельцев могут изымать домашних и диких животных. Соответствующее предложение внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение. Во-вторых, необходимо изымать домашних питомцев, если владельцы над ними издеваются», — заявил парламентарий «Известиям».
В настоящее время, за жестокость к животным предполагается штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы, сроком до трех лет, но при этом питомец остается у владельца. Существующие меры не дают гарантии, что животное снова не пострадает, поэтому необходимо внести соответствующие изменения на законодательно уровне.
Ранее в Госдуме предложили запретить использовать лошадей в городах для зрелищных мероприятий. Предложение по запрету выдвинуто после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.
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