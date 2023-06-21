В Госдуме предложили запретить использовать лошадей в городах

Использование лошади в городе для зрелищных мероприятий должно быть запрещено. Предложение по запрету внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Животные (лошади — прим. URA.RU) страдают зимой от холода, летом от зноя — без воды, без должного ухода. Я предлагаю вот такую эксплуатацию в границах населенных пунктов, если это не служебные животные, запретить», — рассказал Бурматов «Ридусу».
По его словам, лошадь является сельскохозяйственным животным, а потому должна содержаться в фермерском хозяйстве. Бурматов добавил, что каждый муниципалитет должен принимать решение об эксплуатации лошадей самостоятельно, а не в виде запрета на уровне законодательной нормы.
Бурматов выдвинул предложение по запрету после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.