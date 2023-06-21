В Госдуме предложили запретить использовать лошадей в городах

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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, лошадь в городе
Необходимо запретить эксплуатацию лошадей, заявил Владимир Бурматов Фото:

Использование лошади в городе для зрелищных мероприятий должно быть запрещено. Предложение по запрету внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Животные (лошади — прим. URA.RU) страдают зимой от холода, летом от зноя — без воды, без должного ухода. Я предлагаю вот такую эксплуатацию в границах населенных пунктов, если это не служебные животные, запретить», — рассказал Бурматов «Ридусу».

По его словам, лошадь является сельскохозяйственным животным, а потому должна содержаться в фермерском хозяйстве. Бурматов добавил, что каждый муниципалитет должен принимать решение об эксплуатации лошадей самостоятельно, а не в виде запрета на уровне законодательной нормы.

Бурматов выдвинул предложение по запрету после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.

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Использование лошади в городе для зрелищных мероприятий должно быть запрещено. Предложение по запрету внес первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. «Животные (лошади — прим. URA.RU) страдают зимой от холода, летом от зноя — без воды, без должного ухода. Я предлагаю вот такую эксплуатацию в границах населенных пунктов, если это не служебные животные, запретить», — рассказал Бурматов «Ридусу». По его словам, лошадь является сельскохозяйственным животным, а потому должна содержаться в фермерском хозяйстве. Бурматов добавил, что каждый муниципалитет должен принимать решение об эксплуатации лошадей самостоятельно, а не в виде запрета на уровне законодательной нормы. Бурматов выдвинул предложение по запрету после инцидента в Анапе. Там восьмилетнего ребенка на улице города сбила лошадь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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