28 июня 2023

ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»

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Судостроительная корпорация передаст ВМФ РФ корабли (архивное фото) Фото:

Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«В ближайшее время ВМФ РФ получит новые „Адмирал Головко“ и „Резкий“», — передают РИА Новости слова Рахманова. Он пояснил, что фрегат построили на «Северной верфи», а корвет на «Амурском судостроительном заводе».

Всего в 2023 году ОСК передаст ВМФ не менее 11-ти кораблей. Пять из них — подлодки (три атомные и две дизельные), остальные — корабли дальней и ближней морских зон. По словам Рахманова, скоро военным передадут корабль «Александр Шабалин», его ремонт скоро закончат.

Ранее URA.RU писало, что крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ до конца года. По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, все строящееся российские боевые фрегаты и корвете будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. «В ближайшее время ВМФ РФ получит новые „Адмирал Головко“ и „Резкий“», — передают РИА Новости слова Рахманова. Он пояснил, что фрегат построили на «Северной верфи», а корвет на «Амурском судостроительном заводе». Всего в 2023 году ОСК передаст ВМФ не менее 11-ти кораблей. Пять из них — подлодки (три атомные и две дизельные), остальные — корабли дальней и ближней морских зон. По словам Рахманова, скоро военным передадут корабль «Александр Шабалин», его ремонт скоро закончат. Ранее URA.RU писало, что крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ до конца года. По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, все строящееся российские боевые фрегаты и корвете будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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