ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»

29 июня 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Судостроительная корпорация передаст ВМФ РФ корабли (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. «В ближайшее время ВМФ РФ получит новые „Адмирал Головко“ и „Резкий“», — передают РИА Новости слова Рахманова. Он пояснил, что фрегат построили на «Северной верфи», а корвет на «Амурском судостроительном заводе». Всего в 2023 году ОСК передаст ВМФ не менее 11-ти кораблей. Пять из них — подлодки (три атомные и две дизельные), остальные — корабли дальней и ближней морских зон. По словам Рахманова, скоро военным передадут корабль «Александр Шабалин», его ремонт скоро закончат. Ранее URA.RU писало, что крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ до конца года. По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, все строящееся российские боевые фрегаты и корвете будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. «В ближайшее время ВМФ РФ получит новые „Адмирал Головко“ и „Резкий“», — передают РИА Новости слова Рахманова. Он пояснил, что фрегат построили на «Северной верфи», а корвет на «Амурском судостроительном заводе». Всего в 2023 году ОСК передаст ВМФ не менее 11-ти кораблей. Пять из них — подлодки (три атомные и две дизельные), остальные — корабли дальней и ближней морских зон. По словам Рахманова, скоро военным передадут корабль «Александр Шабалин», его ремонт скоро закончат. Ранее URA.RU писало, что крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ до конца года. По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, все строящееся российские боевые фрегаты и корвете будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».