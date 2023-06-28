ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»

Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
«В ближайшее время ВМФ РФ получит новые „Адмирал Головко“ и „Резкий“», — передают РИА Новости слова Рахманова. Он пояснил, что фрегат построили на «Северной верфи», а корвет на «Амурском судостроительном заводе».
Всего в 2023 году ОСК передаст ВМФ не менее 11-ти кораблей. Пять из них — подлодки (три атомные и две дизельные), остальные — корабли дальней и ближней морских зон. По словам Рахманова, скоро военным передадут корабль «Александр Шабалин», его ремонт скоро закончат.
Ранее URA.RU писало, что крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ до конца года. По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, все строящееся российские боевые фрегаты и корвете будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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